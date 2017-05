Terminvorschau/ Mitglieder des Rates der EKD auf dem Kirchentag in Berlin

Hannover (ots) - Die Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beziehen beim heute in Berlin beginnenden Deutschen Evangelischen Kirchentag Stellung zu zentralen Themen aus Glaube und Gesellschaft. Neben dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm stehen zahlreiche weitere Ratsmitglieder auf unterschiedlichen Podien Rede und Antwort.

Am Donnerstag, 25.5., 15 Uhr, beschäftigt sich Ratsmitglied Andreas Barner in der Podienreihe "Ende des Wachstums" mit der Frage, welche Bedeutung das Wirtschaftswachstum für unsere Gesellschaft hat. Über Grenzen und Alternativen zum gegenwärtigen Wirtschaftsmodell diskutiert der Mediziner und Mathematiker am Freitag, 26.5. um 18 Uhr mit Vertretern der Wirtschaft beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Bereits am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr ist die Zukunft von Bildung und Arbeit sein Thema.

EKD-Ratsmitglied Marlehn Thieme, die zugleich Vorsitzende des Rates für Nachhaltige Entwicklung ist, widmet sich am Donnerstag von 11 bis 13 Uhr in der Podienreihe "Nachhaltige Entwicklungsziele - Entwicklungsland Deutschland" der Rolle der Nachhaltigkeitsziele, mit denen die Vereinten Nationen in den nächsten 15 Jahren Hunger und extreme Armut auf der Welt beseitigen wollen.

Unter dem Motto "Genderversagen?" geht es am Sonnabend, 27. 5., von 11 bis 13 Uhr, um die Wirkung der aktuellen Genderpolitik. Mit auf dem Podium ist Michael Diener, der Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes.

Mit den Selbst- und Fremdbildern von Musliminnen und Muslimen setzt sich Kerstin Griese, die Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften in der SPD-Bundestagsfraktion, am Donnerstag, 25.5., ab 15 Uhr im Zentrum für Muslime und Christen auseinander. Am Sonnabend, 27.5., von 11 bis 13 Uhr referiert die SPD-Politikerin in der Podienreihe "Polen und Deutschland" über das Verhältnis von Kirche und Politik.

Der Darmstädter Kirchenpräsident Volker Jung spricht am Donnerstag, 25.5., ab 15 Uhr im Zentrum Regenbogen über Trans- und Intersexualität und die Offenheit der Theologie für moderne Lebensformen. Am Samstag, 27.5., von 11.30 bis 12.30 Uhr feiert Jung, der zugleich Sportbeauftragter der EKD ist, zusammen mit Fußballbegeisterten einen ökumenischen Gottesdienst zum DFB-Pokal-Finale. In der "Podienreihe Flucht, Migration, Integration" wird er gleich im Anschluss von 13.30 bis 15 Uhr über "Visionen für eine Kirche mit Geflüchteten" sprechen. Kontrovers dürfte es am Donnerstag, 25.5., von 11 bis 13 Uhr im Zentrum für Weltanschauungen zugehen. Dort sucht der Berliner Bischof Dr. Markus Dröge den Dialog mit einer Vertreterin des Bundesverbandes "Christen in der AfD".

Über Religions- und Islamfeindlichkeit spricht der Bischof am Freitag, 26.5., von 11 bis 13 Uhr mit Vertretern des muslimischen Glaubens. Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Zentrum Muslime und Christen steht dabei die Frage "Wie hältst du es mit der Religion?" Bei der Staffelübergabe für den kommenden Kirchentag in zwei Jahren in Dortmund wird Bischof Dröge zusammen mit Präses Annette Kurschus noch einmal die zentralen Botschaften dieses Kirchentages identifizieren.

Die Frage, was Europa zusammenhält, steht am Sonnabend, 27.5., von 11 bis 13 Uhr im Mittelpunkt einer Veranstaltung in der Podienreihe "Europa". Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Irmgard Schwaetzer, wird über die Überwindung von vermeintlichen Grenzen der Solidarität sprechen. Sie nimmt auch am Frauenmahl im Gender-Zentrum teil, an dem Frauen am Donnerstag, 25.5., von 19.30 bis 22 Uhr nicht nur feiern, sondern auch einen Blick auf die Bedeutung der Frauen in Religion und Politik werfen wollen.

Die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Fehrs predigt in mehreren Gottesdiensten. In der Bundesverwaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes nimmt sie am Freitag, 26.5. um 14 Uhr in einem After-Work Gottesdienst "Menschen und ihre Arbeit" unter die Lupe.

Highlight unter den zahlreichen Terminen des Ratsvorsitzenden ist die Diskussionsveranstaltung am Brandenburger Tor mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Heinrich Bedford-Strohm am Donnerstag (11 Uhr) gemeinsam mit Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au moderiert. Ein weiteres ökumenisches Zeichen im 500. Jubiläum der Reformation setzt der EKD-Ratsvorsitzende am Freitagabend mit dem Abendsegen, den er gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sprechen wird. Am kommenden Morgen sehen beide sich dann bei einer gemeinsamen Bibelarbeit im Messezentrum wieder.

Einzigartig dürfte der Festgottesdienst am Sonntag werden, zu dem die Besucher des Kirchentages und der fünf "Kirchentage auf dem Weg" in Wittenberg zusammenkommen. Er wird mit Blick auf das historische Panorama der Lutherstadt auf den Elbwiesen um 12 Uhr gefeiert. Prediger ist der südafrikanische Erzbischof Thabo Makgoba.

