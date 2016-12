Heinrich Bedford-Strohm gratuliert Papst Franziskus zum 80. Geburtstag/ Mit großem Respekt und tiefer Dankbarkeit

Hannover (ots) - Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat Papst Franziskus zu dessen 80. Geburtstag am kommenden Samstag, 17. Dezember, gratuliert: "Sie werden in diesen Tagen wenig Aufhebens um sich selbst und viel Aufhebens um die Bedrückten und Bedrängten unserer Tage machen. Aber Sie sollen wissen, dass die Evangelische Kirche in Deutschland diesen Ihren Dienst mit großem Respekt und tiefer Dankbarkeit wahrnimmt, dass Ihnen Gottes Güte weiterhin Kraft, Zuversicht, Mut und Hoffnung schenkt", heißt es in dem Gratulationsschreiben des Ratsvorsitzenden.

Bedford-Strohm grüßt darin mit dem Wort der Herrnhuter Losungen, die aus der Heiligen Schrift für den 17. Dezember 2016 ausgelost wurde: "Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens." (Psalm 116, 1)

Zudem betonte der Ratsvorsitzende, er sei dankbar für die Begegnung, die der Papst und er im April dieses Jahres hatten: "Ich denke sehr gerne daran zurück. In ihr konnten wir insbesondere Fragen der Verantwortung für ein Europa der Solidarität angesichts der Herausforderung durch die Geflüchteten bedenken."

Der konfessionell gemeinsame Zugang zum Reformationsjubiläum 2017 beschäftige die evangelische und katholische Kirche in Deutschland naturgemäß sehr intensiv, so der Ratsvorsitzende. "Es war daher ein ganz besonderes Zeichen, dass Sie parallel zur Eröffnung des Festjahres am 31. Oktober 2016 hier in Deutschland in einem großen Gottesdienst in Lund auf die Bedeutung der Reformation auch im weltweiten Kontext hingewiesen haben."

