Europa in Solidarität/ EKD-Synode berät Schwerpunktthema

Hannover (ots) - Evangelische Impulse für ein geeintes Europa: Darüber diskutieren die 120 Synodalen der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am heutigen Montag, 7. November. Unter dem biblischen Motto "So wirst du leben" (Lukas 10,28) geht es beim diesjährigen Schwerpunktthema um den Beitrag der Kirche zum Friedensprojekt Europa. "Die Synode hat sich für ihre dritte Tagung viel vorgenommen. Jeder sieht, dass es Europa nicht gut geht", so Irmgard Schwaetzer, Präses der Synode der EKD. "Wir werden uns mit der Frage befassen, was es für ein gestärktes, solidarisches Europa braucht und welchen Beitrag die Kirchen dazu leisten können."

Zum Auftakt diskutierten die schwedische Erzbischöfin Antje Jackelén, Staatsminister Michael Roth aus dem Auswärtigen Amt und Frère Alois, Prior der Communauté in Taizé über die derzeitige Situation Europas und den Beitrag der Kirchen für den europäischen Zusammenhalt.

"Wenn wir Europa nicht hätten, dann müssten wir es eigentlich jetzt erfinden", unterstrich Michael Roth zu Beginn die Bedeutung Europas - und betonte, es brauche ein klares Bekenntnis auch der Kirchen dazu: "Europa braucht Freundinnen und Freunde." Frère Alois hob hervor, dass Europa für die Jüngeren zur Selbstverständlichkeit geworden sei. Der gemeinsame Glaube könne dort eine Verbindung schaffen und Begegnung ermöglichen, wo politische und sachliche Differenzen scheinbar überwiegen. Das sei auch ein Weg, der politischen Vereinnahmung des Christentums in Europa zu begegnen: "Wenn Menschen den Kern des Evangeliums verstehen, werden sie sich auch gegen dessen Missbrauch wenden." Gefragt nach dem wachsenden Einfluss des Rechtspopulismus und dem Umgang damit, hob Erzbischöfin Antje Jackelén hervor: "Demokratie lebt nur, wenn sie ständig mit Werten gefüttert wird. Ein Teil dieser Werte werden immer religiöse Wurzeln haben."

Im Anschluss an die Diskussion brachten Matthias Rogg, der Vorsitzende des Vorbereitungsausschusses, und Anne Gidion, die Stellvertretende Vorsitzende, den Kundgebungsentwurf zum Schwerpunktthema ein. Die Kundgebung wird am Mittwoch verabschiedet. Im Rahmen des Schwerpunktthemas wurde auch eine aktuelle Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD zur Solidarität vorgestellt. Demnach wünschen sich 87 Prozent der Deutschen mehr soziale Gerechtigkeit in der EU.

Magdeburg, 7. November 2016

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 6. bis 9. November in Magdeburg. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 22,3 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der 14.412 Kirchengemeinden.

Pressekontakt:

Original-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell