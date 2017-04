Hans-Dieter Kemler ab 1. Mai Mitglied des Vorstandes der Helaba

Frankfurt am Main (ots) - Hans-Dieter Kemler (48), der am 9. Dezember 2016 von der Trägerversammlung und dem Verwaltungsrat der Helaba zum Vorstand bestellt wurde, tritt nach der Zustimmung der europäischen Bankenaufsicht zum 1. Mai 2017 sein Amt als Mitglied des Vorstandes der Helaba an. Kemler wird in seiner Funktion die Geschäftsbereiche Kapitalmärkte, Aktiv-Passivsteuerung, Sales Öffentliche Hand,sowie das Asset Management und die Betreuung institutioneller Kunden verantworten.

Zuvor war Kemler acht Jahre Mitglied des Vorstandes und Head of Financial Markets der mBank S.A., Warschau, einer börsennotierten Tochtergesellschaft der Commerzbank AG. Seine berufliche Laufbahn startete der Diplom-Kaufmann 1987 bei der Dresdner Bank AG. Seit 1998 übernahm er verschiedene Funktionen im Commerzbank-Konzern. Bis 2005 war er als Head of Corporate Risk Advisory & Interest Rate Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Von 2005 bis 2009 leitete er als Sprecher der Geschäftsleitung die Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG, Luxemburg.

Gerhard Grandke, der Geschäftsführende Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen und Vorsitzende des Verwaltungsrates der Helaba, freut sich: "Mit Hans-Dieter Kemler vervollständigt ein ausgewiesener Kapitalmarkt- und Risikoexperte mit internationaler Erfahrung den Vorstand der Helaba. Mit seinem Profil passt er sehr gut zum konservativen und risikoorientierten Geschäftsmodell des Instituts."

