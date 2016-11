Besucher und Fachpublikum können für Publikums- und Industriepreis online und auf der Los Angeles Auto Show abstimmen

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Honda, Lego und das japanische Trickfilmstudio Trigger sind das Siegerteam der Design & Developer Challenge 2016. Mit seinem "Baumeister von morgen"-Konzept für ein Autonomes Fahrzeug wurde es mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Die Gewinner überzeugten die Veranstalter der Los Angeles Auto Show (http://laautoshow.com/press-home/)® und der AutoMobility LA(TM) (http://automobilityla.com/) bei einer Präsentation am 16. November vor Journalisten und Branchenexperten im Rahmen des viertägigen Pre-Show Events.

Zusätzlich zum Preis der Jury haben die teilnehmenden Teams in diesem Jahr zwei weitere Chancen auf eine Auszeichnung: Beim Industrie-Preis bestimmen Branchenvertreter und Journalisten ihr favorisiertes Konzept, nachdem sie die Videos der Teilnehmer auf automobilityla.com (http://automobilityla.com/) angesehen haben. Für den Publikums-Preis stimmen die Besucher der Los Angeles Auto Show und Fans weltweit auf laautoshow.com (http://www.laautoshow.com/) für ihren bevorzugten Entwurf ab. Das Online-Voting endet am 27. November, anschließend werden die Sieger der beiden Abstimmungen bekannt gegeben.

Elf Automobilhersteller, Firmen der Unterhaltungsindustrie und Verbrauchermarken haben in fünf Teams zum diesjährigen Thema "Autonome Fahrzeuge 2050: Das Fahrerlebnis der neuen Art" zusammengearbeitet. Sie bestanden aus Designern und Software-Entwicklern, die untersuchten, wie die Schnittmengen zwischen Technologie, Daten, Vernetzung und Inhalten das Fahrzeug sowohl im Inneren als auch im Äußeren revolutionieren - und zugleich einer jungen Generation von Passagieren ein neuartiges Fahrerlebnis bieten.

Das diesjährige Siegerteam entwarf sein Konzept, wie im Jahr 2050 Autonome Fahrzeuge aussehen werden, mit Hilfe des Lego Creative Play Lab. Dazu wurden in Los Angeles Kinder aus verschiedenen Stadtteilen eingeladen. Sie bekamen die Aufgabe, ihr ganz persönliches selbstfahrendes Auto zu entwerfen. Die Ergebnisse sollten die Kreativität des Teams aus Designern und Software-Entwicklern inspirieren und Ausgangspunkt dafür sein, die Ideen der Kinder weiterzuentwickeln. So wurden diese in realistische Entwürfe für die äußere und innere Gestaltung des Fahrzeugs verwandelt.

"Die Zusammenarbeit mit Trigger und Lego hat die Phantasie unseres Teams beflügelt und meine Erwartungen weit übertroffen", sagte Ricky Hsu von Honda Research & Development Americas. "Während Trigger uns zeigte, dass die Welt an einem virtuellen Wendepunkt steht, erinnerte uns Lego gleichzeitig daran, wie wichtig es ist, etwas Selbstgeschaffenes in Händen zu halten. Dementsprechend sollten wir nachdenken und auf unsere Kunden von morgen hören. Insofern ist es für uns eine besondere Freude, den Preis der Jury bei der Design & Developer Challenge 2016 der AutoMobility LA zu bekommen."

Neben den Gewinnern nahmen folgende Teams an der diesjährigen Design & Developer Challenge teil:

- das chinesische Designbüro CH Auto und die estnischen Spieleentwickler von Creative Mobile - der US-Spielehersteller Crayola und der chinesische Autoproduzent Qoros Auto - die Kinoplattform Fandango und die Virtual Reality-Experten von Jaunt VR (USA) - der Fahrzeughersteller KTM und die Design- und Markenberatung Kiska aus Österreich

Die Zusammenarbeit zwischen Designern und Entwicklern mündete in einen kurzen Film, der folgende Fragen beantwortet:

- Wie wird sich Los Angeles auf dem Weg zur fahrerlosen Mobilität entwickeln? - Welche Erfahrungen werden Menschen mit autonom fahrenden Autos machen? - Wie sehen die Fahrzeuge aus, die diese Erfahrungen möglich machen? - Wie verändern die neuartigen Autos und die Erlebnisse, die man mit ihnen macht, das Leben der Menschen?

Das Sieger-Team wurde anhand folgender Kriterien ausgewählt: Ästhetik und Funktionalität, Kreativität des Konzepts, Anpassungs- und Individualisierungs- Potenzial, Verwendung aktueller Technologien sowie die Positionierung des Fahrzeugs in einem variablen Verkehrssystem. Zudem berücksichtigten die Preisrichter das Geschäftsmodell und die Umsetzbarkeit des Konzepts für einen Markteintritt bis 2050, bevor sie das Gewinnerteam der Design & Developer Challenge 2016 mit dem Preis der Jury auszeichneten.

"Honda, Lego und Trigger haben die Jury mit ihrem Konzept für selbstfahrende Autos, bei dem die Kundenerfahrung im Zentrum steht, einhellig überzeugt", sagte Chris Down, Vizepräsident und Geschäftsführer Internationale Marken beim Spielzeughersteller Hot Wheels at Mattel, Inc. "Ihre Inspiration kam von Kindern, also der Generation, die die Technologie später nutzen wird. Mit der Präsentation gelang es, eine lustige und positive Vision der Zukunft zu zeichnen, auf die sich Autonutzer im Jahr 2050 freuen können."

Die diesjährige Jury der Design & Developer Challenge bestand aus:

- Chris Down, Vizepräsident und Geschäftsführer Internationale Marken beim Spielzeughersteller Hot Wheels at Mattel, Inc. - Danny Stillion, Partner und geschäftsführender Direktor Design bei der Design- und Innovationsberatung IDEO - Gabriel Schlumberger, geschäftsführender Direktor Kreatives bei der Disney Consumer Products & Interactive Media - John S. Couch, Vizepräsident UX & Design beim Videoportal Hulu - Margaret Wies, Head Holistic User Experience, Volkswagen AG - Richard Titus, Vizepräsident Kundenzufriedenheit bei Samsung Research America - Stewart Reed, Leiter Transportation Design am Art Center College of Design

"In der branchenübergreifenden Kooperation liegt die Zukunft der Automobilindustrie", sagte Bryan Biniak, Entrepreneur in Residence bei Nokia Growth Partners, Mitglied im Beirat der AutoMobility LA und Moderator des diesjährigen Wettbewerbs. "Es war schön, einen Dialog über die Zukunft der Mobilität anzustoßen und mit der engagierten Jury und den kreativen Teams bei der AutoMobility LA zusammen zu arbeiten."

Die AutoMobility LA ist der Höhepunkt einer fünfjährigen Entwicklung der Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und der seit vier Jahren bestehende Tech-Konferenz Connected Car Expo (CCE) hin zu einem Exklusiv-Event für die neue Automobil-Industrie. Die viertägige Veranstaltung ist ein Forum für den gesamten Bereich der "Neuen Mobilität": für Hersteller, Technologie-Unternehmen, Designer, Entwickler, Start-ups, Investoren, Händler, Vertreter des öffentlichen Sektors, Analysten und viele mehr. Ziel ist, gemeinsam die Zukunft der Mobilität zu gestalten.

Die Design & Developer Challenge 2016 wurde gesponsert von The Foundry (https://www.thefoundry.co.uk/), einem führenden Entwickler von Technologien für Visual Effects und Image Processing sowie Lacks Enterprises (http://www.lacksenterprises.com/). Die Wettbewerbsbeiträge zur Design & Developer Challenge 2016 werden vom 18. bis 27. November im L.A. Convention Center gezeigt.

Auf laautoshow.com (http://www.laautoshow.com/) sind in Kürze auch die Wettbewerbs-Videos zu sehen.

Mehr Infos zur AutoMobility LA sowie zur diesjährigen LA Auto Show finden Sie auf http://www.automobilityla.com/ und http://laautoshow.com.

Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA

Die im Jahr 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbst beginnenden Ausstellungssaison.

2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LATM. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor und neue Technologien zusammen, ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.

Die AutoMobility LA findet vom 14. bis 17. November 2016 im Los Angeles Convention Center statt, die Fahrzeugpremieren der Hersteller starten am 16. November.

Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 18. bis 27. November 2016 für das Publikum.

Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.

Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben.

Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow (https://twitter.com/LAAutoShow) und facebook.com/LosAngelesAutoShow (https://facebook.com/LosAngelesAutoShow). Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoshow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/.

