Verleihung der ADKA-Ehrennadel an Professor Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig anlässlich des 42. Wissenschaftlichen Jahreskongresses der Deutschen Krankenhausapotheker in Würzburg

Würzburg (ots) - Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker ADKA e.V. verleiht jährlich auf seinem wissenschaftlichen Kongress die ADKA-Ehrennadel für besondere Verdienste um die Krankenhauspharmazie. Seit dem Jahr 2000 haben 24 Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker diese Auszeichnung erhalten. Auf Vorschlag des Präsidenten, Herrn Rudolf Bernard, hat der Bundesvorstand der ADKA einstimmig beschlossen, die ADKA-Ehrennadel erstmalig an ein Nicht-Verbandsmitglied zu verleihen.

Mit der 25. Verleihung der ADKA-Ehrennadel wird in diesem Jahr Herr Professor Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie am HELIOS Klinikum Berlin-Buch geehrt.

In seiner Laudatio würdigte Herr Prof. Dr. phil. nat. Frank Dörje, die herausragenden Leistungen von Prof. Dr. Ludwig u. a. auch für die Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland. Die charakterlichen Eigenschaften von Prof. Ludwig wurden vom Laudator kurz und prägnant auf den Punkt gebracht: kompetent, unabhängig, unbeirrbar, stets engagiert und für die Sache eintretend, streitbar, ein freier Geist, fair, transparent und daneben sympathisch und kollegial. Prof. Dörje hob auch die langjährige zielführende und professionelle Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Krankenhausapothekern hervor, die Prof Ludwig in vielen Gremien auf Bundesebene in den letzten Jahren erfolgreich mit begleitet hat.

Die Verleihung der Ehrennadel wurde vom Präsidenten der ADKA, Herrn Rudolf Bernard, vorgenommen.

