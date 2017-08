Eltern sollten auch Grundschulkindern noch vorlesen

Baierbrunn (ots) - Auch wenn das Kind in der Schule schon selbst lesen gelernt hat: Eltern sollten ihrem Sohn oder ihrer Tochter nach Expertenmeinung trotzdem weiterhin Bücher vorlesen. "Das eigene Lesen ist zu Beginn sehr mühsam, denn es dauert lange, bis der Prozess automatisiert ist", erklärt Ulrike Annick Weber von der Stiftung Lesen in Mainz im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Kinder kommen deshalb nicht sofort auf das Geschichten- und Leselevel, das sie vom Vorlesen gewohnt sind." Um den Kleinen diesen Frust zu ersparen, raten Experten, Kindern bis in die vierte Klasse hinein vorzulesen. Zehn Tipps, wie Mütter und Väter zu Vorleseprofis werden, finden Leser in der aktuellen Ausgabe von "Baby und Familie".

