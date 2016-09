Horizonterweiterung - Umfrage: Durch Beziehungen oder Nachwuchs entwickeln sich häufig neue Freizeitaktivitäten

Baierbrunn (ots) - Partnerschaft und Familie haben großen Einfluss auf das Freizeitverhalten der Menschen in Deutschland. Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Apothekenmagazins "Baby und Familie" herausfand, haben sich bei vielen Männern und Frauen ihre Aktivitäten durch einen Partner oder Kinder oft deutlich geändert. Jeder zweite Befragte mit Kindern gibt an, durch seine Kinder habe er ganz neue Freizeitbeschäftigungen entdeckt (55,8 %). Und fast ebenso viele der in Partnerschaft Lebenden haben das gleiche durch ihre/n Partner/in erlebt (48,5 %).

Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "Baby und Familie", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 2.036 Männern und Frauen ab 14 Jahren, darunter 1.135 Personen mit Kindern und 1.461 mit Partner Zusammenlebende.

