Qualys wird Nummer 1 auf dem weltweiten Markt für Schwachstellenanalysen

REDWOOD CITY, KA (ots) - Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, ist Marktanteilsführer auf dem 1,6 Mrd. US-Dollar schweren weltweiten Markt für Schwachstellenanalysen, der die Segmente Schwachstellenanalysen bei Geräten sowie Anwendungssicherheit umfasst. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung des Branchenanalysten IDC (vgl. IDC, Worldwide Security Vulnerability Management Market Shares 2015, Doc #US42068716, December 2016).

Der Untersuchung zufolge erreichte Qualys 2015 einen Marktanteil von 8,9 Prozent und übertraf damit alle konkurrierenden Anbieter von Sicherheitslösungen. Zudem stiegen die Umsätze von Qualys in dieser Kategorie im Zeitraum von 2014-2015 um 21,3 Prozent und lagen somit weit über dem Wachstum des Gesamtmarkts, das 16,9 Prozent betrug.

Darüber hinaus zeigt die Untersuchung, dass Qualys seine marktführende Position im Segment "Weltweiter Markt für Schwachstellenanalysen bei Geräten" weiter verbessern konnte. Qualys hält dort mittlerweile einen Anteil von 14,4 Prozent und lässt damit sogar seinen engsten Mitbewerber weit hinter sich, da kein anderer Anbieter in diesem Segment im Jahr 2015 einen Marktanteil von über 9 Prozent erringen konnte." "Wir freuen uns sehr, dass immer mehr Unternehmen unsere cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Plattform nutzen. Diese Entwicklung demonstriert jetzt auch die aktuelle Untersuchung von IDC, die zugleich zeigt, dass umfassende Sicherheitsplattformen wie die Cloud-Plattform von Qualys immer wichtiger werden", so Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys. "Die Konsolidierung traditioneller Lösungen für Unternehmenssicherheit ist zudem ein wichtiges Sicherheitselement in der digitalen Neuausrichtung, den eine wachsende Zahl von Unternehmen anstrebt."

Pressekontakt:

Original-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell