Qualys erweitert sein cloudbasiertes Angebot für Security Consultants

REDWOOD CITY, CA. (ots) - Neue flexible Consultant-Pakete und Preisoptionen vereinfachen die Durchführung von Kundenprojekten, steigern die Produktivität und senken die Kosten

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, präsentiert heute zwei neue Lösungspakete als Teil seiner populären Qualys Consultant Suite, die sich an unabhängige Berater, Prüfer und Sicherheitsfirmen wendet. Damit bietet diese Suite jetzt umfassende Tools für Sicherheitsanalysen in einer Konsole. So können Consultants ihr Toolset konsolidieren und müssen keine Zeit aufwenden, um Tools manuell zu installieren und zu verwalten.

Mit den vorkonfigurierten und aktualisierten Qualys-Scannern, die sich lokal und an entfernten Standorten direkt über Laptops bereitstellen lassen, können Consultants umfassende Sicherheitsdienste erbringen und praxisrelevante Berichte erzeugen. Die beiden neuen Pakete erleichtern es ihnen, gemeinschaftlich an mehreren Kundenprojekten zu arbeiten und sie effizienter denn je durchzuführen:

- Qualys Consultant ist ein neues, kostengünstiges Paket, das Consultants einen lokalen virtuellen Scanner an die Hand gibt und vom Laptop aus überall einsetzbar ist. So können Consultants über eine lokale Webkonsole in jeder Kundenumgebung Schwachstellenanalysen und Bewertungen der PCI-Compliance durchführen. Dabei profitieren sie stets von der Genauigkeit, den cloudbasierten Berichten und den praktisch umsetzbaren Resultaten, die die Qualys Cloud-Plattform ermöglicht. Zudem umfasst Qualys Consultant ein optionales Security Assessment Questionnaire Modul für Third-Party-Bewertungen.

- Qualys Consultant Professional ist ein neues Lösungspaket, das auf die Anforderungen von Sicherheitsfirmen zugeschnitten ist. Es umfasst eine zentralisierte Konsole und flexible Scanner-Optionen. Consultant-Teams können gemeinsam an mehreren Kundenprojekten arbeiten und lokal oder aus der Ferne Dienste für PCI-Scans, Planung, Berichterstattung und Schwachstellenbeseitigung erbringen. Darüber hinaus stehen ihnen leistungsstarke Tools wie ThreatPROTECT, Security Assessment Questionnaire, Web Application Scanning und Policy Compliance zur Verfügung.

Wir freuen uns sehr, diese neuen Pakete bereitstellen können. Sie geben Consultants eine umfassende Lösung an die Hand, die wesentlich kostengünstiger ist als die bestehenden Angebote der Konkurrenz", erklärt Philippe Courtot, Chairman und CEO, Qualys, Inc.

Mit diesem Lösungsangebot von Qualys Consultant können Consultants ohne Setup oder zeitraubende Konfigurationen Netzwerke jeder Art scannen. Dabei stehen drei verschiedene Scanner-Optionen zur Auswahl: - Virtueller Offline-Scanner - Scans mit einer lokalen Webkonsole, direkt vom Laptop. - Virtueller Online-Scanner - Bereitstellung eines virtuellen Online-Scanners, um über eine zentralisierte, cloudbasierte Konsole auf jedem Gerät scannen zu können. - Hybrider virtueller Scanner - Das Beste aus beiden Welten: virtueller Online- und Offline-Scanner.

Preise und Verfügbarkeit

Qualys Consultant und Qualys Consultant Professional (wahlweise Pay-Per-Scan-Option oder unbegrenzte Nutzung) sind ab sofort verfügbar und umfassen kostenlose Schulungen und Support.

Qualys Consultant - ab 2.995 Euro pro Scanner/Jahr Qualys Consultant Professional (Pay-Per-Scan) - ab 1.995 Euro pro Paket Qualys Consultant Professional (Unbegrenzt) - ab 4.995 Euro pro Scanner/Jahr

Original-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell