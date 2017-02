Berlin (ots) - Es handelt sich um ein erstes Kräftemessen der wichtigen Wohnungsgesellschaften mit der neuen Senatorin Lompscher. Viele Jahre lang bestimmte die SPD die Wohnungspolitik Berlins - entsprechend eng sind die Verflechtungen zwischen den Beteiligten. Stand die Linke Lompscher aber schon wegen des viel zu langen Festhaltens an ihrem Staatssekretär Holm in der Kritik, so droht hier der nächste Rückschlag - nämlich dann, wenn die Gesellschaften an den Mieterhöhungen festhalten. Das wäre für Lompscher umso bitterer, da die Wohnungspolitik einer der Schwerpunkte des rot-rot-grünen Senates ist. Wegen des anhaltenden Zuzugs Zehntausender und der steigenden Mieten besteht hier großer Handlungsbedarf. Sich da in rückwärtsgewandte Gefechte mit den landeseigenen Wohnungsgesellschaften zu verwickeln, ist kaum hilfreich und lenkt von der eigentlichen Arbeit ab.

Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/209495871

Pressekontakt:

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell