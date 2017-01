München (ots) - Einmal im Leben die Nordlichter sehen (43 Prozent), Urlaub auf den Malediven machen (34 Prozent) oder einen Roadtrip auf der Route 66 erleben (25 Prozent), so in etwa sieht die "Reise-Löffelliste" der Deutschen aus. Während knapp jeder Dritte (29 Prozent) dafür jedoch noch auf den oder die Richtige wartet, um seine Lebensträume in die Tat umzusetzen, haben laut einer Umfrage von lastminute.de, der Experte für Online Reise und Freizeit, Sieben von Zehn (70 Prozent) bereits damit angefangen. Mehr als jeder Vierte jedoch (43 Prozent) glaubt, sich diese Träume niemals leisten zu können.

Cowboy-feeling und die Route 66: Deutsche mögen's abenteuerlich

Teutonengrill ist retro - 2017 packen die Befragten hierzulande lieber Action auf ihre Löffelliste und wollen gerne einiges erleben, bevor sie eben diesen abgeben. Dabei steht für knapp die Hälfte ein Trip zu den Nordlichtern an erster Stelle (40 Prozent), gefolgt vom Klassiker - einem paradiesischen Urlaub auf den Malediven (34 Prozent). Auf Platz drei kommen die "Naturburschen" auf ihre Kosten, denn jeder Dritte (33 Prozent) möchte einmal echtes Cowboyfeeling am Grand Canyon erleben. Zwei Destinationen, die noch nicht einmal in weiter Ferne liegen, schaffen es auf Platz vier und fünf: knapp ein Drittel wünscht sich, einmal im Leben ans Tote Meer zu fahren (28 Prozent) und mit einer Gondel durch die Kanäle Venedigs zu schippern (27 Prozent). Tierisch wird es auf Platz sechs der deutschen Bucketliste: einmal im Leben mit Delfinen schwimmen und den klugen Meeresbewohnern ganz nah sein, davon träumen hierzulande ebenfalls 27 Prozent. Eine Tour durch die Grabstätten der ägyptischen Pharaonen (26 Prozent), ein Roadtrip auf der Route 66 (25 Prozent), der klassische Spaziergang über die chinesische Mauer (22 Prozent) oder die wilde Safari-Tour durch Afrika (22 Prozent) schaffen es ebenfalls in die Top 10 der Lebens-Reiseträume hierzulande.

Top 10 Reise-Bucketliste der Deutschen

Die Nordlichter bestaunen (40%)

Urlaub auf den Malediven (34%)

Den Grand Canyon sehen (33%)

Im toten Meer baden (28%)

Venedig besuchen (27%)

Mit Delfinen schwimmen (27%)

Die ägyptischen Pyramiden sehen (26%)

Ein Roadtrip auf der Route 66 (25%)

Eine Safaritour machen (22%)

Auf der chinesische Mauer entlang spazieren (22%)

Über die Umfrage

Diese Umfrage wurde im Auftrag von lastminute.de durch OnePoll durchgeführt. Alle Zahlen, soweit nicht anders angegeben, stammen aus dieser Umfrage. Befragt wurden insgesamt 6.000 Erwachsene in fünf Ländern (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien), 1.000 davon in Deutschland. Die Umfrage wurde online durchgeführt. Alle Zahlen sind gewichtet und repräsentativ für alle Erwachsene (18+) im jeweiligen Land.

