Muttertags-Aktion zugunsten der SOS-Kinderdörfer: Schenken und gemeinsam Gutes tun

München (ots) - Freude schenken, Danke sagen, gemeinsam schöne Stunden genießen - das sind die besten Zutaten für einen erfüllten Muttertag. Wer nach einer besonderen Geschenkidee sucht, kann mit einer originellen Spendenbox überraschen und gleichzeitig Gutes tun. Die SOS-Kinderdörfer weltweit starten in Kooperation mit mydays, dem Anbieter von Erlebnisgeschenken, ab 28. April die Muttertags-Aktion "Schenke ein Kinderlachen". Die Spenden aus dieser Aktion gehen an SOS-Hilfsprojekte in sechs Bereichen: SOS-Kinderdörfer, Familienhilfe, Bildung, Medizinische Hilfe, Nothilfe und Kinderrechte. Damit für den guten Zweck auch eine schöne Summe zusammenkommt, geht mydays mit gutem Beispiel voran und legt pro bestellter Box 5 Euro dazu. Der Muttertag wird übrigens auch in den meisten der 567 SOS-Kinderdörfer in 134 Ländern mit vielen liebevollen Gesten gefeiert.

Als mydays 2003 mit der Idee des Erlebnis-Geschenks an den Start ging, war es nicht das Ziel, von allem das Schnellste, Höchste und Wildeste anzubieten. Zumindest nicht nur. Vielmehr geht es darum, mit gemeinsamen Erlebnissen unvergessliche Momente zu schaffen - kurzum "Gemeinsamzeit". Für gemeinsame Augenblicke braucht es aber jemanden, der sie teilt. Wer alleine ist, kann nichts teilen - eine Situation, in der sich leider immer noch zu viele Kinder befinden. So war die Idee zu einem Spendengeschenk geboren, und mit SOS-Kinderdörfern weltweit eine Hilfsorganisation gefunden, die Kindern eine echte Perspektive bietet und Menschlichkeit und das individuelle, behütete Aufwachsen in den Vordergrund stellt.

Und so geht's: Als Spender investieren Sie 50 Euro und erhalten die limitierte Spendenbox (und die Zuwendungsbestätigung) bequem nach Hause geschickt. Der Empfänger des Geschenks kann selbst entscheiden, für welchen der sechs Bereiche die Spende verwendet wird.

Mehr ab 28. April auf www.mydays.de/sos-kinderdorf

