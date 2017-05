Social Media Hype um Szechuan teriyaki Sauce - McDonald's Deutschland verlost exklusive und limitierte Auflage

2 weitere Medieninhalte

München (ots) - McDonald's Deutschland erhört den Wunsch der Community und verlost heute auf Facebook zehn Flaschen der berühmten Szechuan teriyaki Sauce. Außerdem gibt es ab kommender Woche zum McMenü eine von fünf beliebten original McDonald's-Saucen in der 140 ml Flasche für daheim.

Der Social Media Hype um die Szechuan teriyaki Sauce ging um die Welt. Obwohl diese Sauce hierzulande nie auf der Speisekarte stand, forderte die Community in den sozialen Medien auch hier die Aufnahme ins Produktangebot. McDonald's Deutschland hat diesen Wunsch jetzt aufgegriffen, das Rezept der Sauce im Heimatmarkt, der USA, angefragt und von seinem Saucenhersteller Develey in streng limitierter Auflage produzieren lassen. Kaufen können die Fans diese Sauce allerdings nicht. Die 250 ml Flaschen werden ausschließlich auf der Facebook-Fanpage des Unternehmens verlost. Um eines der zehn begehrten Exemplare zu ergattern, müssen die Fans einen sehr guten Grund angeben, warum ausgerechnet sie diese Sauce unbedingt brauchen.

Saucen als Gratis-Beigabe im McMenü

Die Verlosung stellt pünktlich zum Beginn der Grillsaison den Auftakt der neuen original McDonald's Saucen-Promotion dar, die am kommenden Montag startet. Bis voraussichtlich 04.06.2017 oder so lange der Vorrat reicht bekommt jeder Gast gratis zu seinem McMenü erstmals eine von fünf beliebten original McDonald's-Saucen, abgefüllt in 140 ml Flaschen (nicht zum McMenü Small). Hierbei kann er wählen zwischen Steakhouse-, McRib-, Curry-, Süß-Sauer- oder 1955-Sauce. Das gab es so noch nie. "Wir wissen, dass unsere Saucen bei unseren Gästen sehr beliebt sind. Deshalb freut es mich besonders, dass wir ihnen unsere Saucenvielfalt jetzt auch exklusiv als Beigabe im McMenü anbieten.", so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland.

Qualität von Develey

Der langjährige Partner für Saucen, Develey, ist ein wichtiger Bestandteil der McDonald's Qualitätskette. Das bayerische Unternehmen mit Sitz in Unterhaching bei München beliefert McDonald's Deutschland bereits seit 1971 mit Saucen und Dips. Einige davon, wie beispielsweise die Sauce des Big Tasty Bacon oder McRib, haben zwischenzeitlich Kultstatus erreicht. "McDonald's ist ein Kunde mit Handschlagqualität - und das seit der ersten Stunde", betont Michael Durach, Geschäftsführer von Develey. Was die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Detail ausmacht, zeigt McDonald's auch in einem Lieferantenportrait über den Saucenhersteller, das auf der Seite www.mcdonalds.de/wahrheit veröffentlicht ist. Hier finden interessierte Verbraucher sämtliche Hintergrundinformationen zur Herstellung, Verarbeitung und Zubereitung der McDonald's Produkte.

