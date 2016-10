McDonald's Benefiz-Gala zugunsten Familien schwer kranker Kinder mit Rekord-Spendensumme

2 weitere Medieninhalte

München (ots) - Unter dem Motto "Gutes tun macht glücklich!" spendeten die Gala-Gäste 1.599.353 Euro und unterstützen damit die wichtige Arbeit der McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

In diesem Jahr richtete McDonald's Deutschland bereits zum 13. Mal die große Spendengala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung aus. Rund 500 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wurden unter dem Motto "Gutes tun macht glücklich!" in das Münchner Hotel "Bayerischer Hof" geladen. Sänger und Entertainer Gregor Glanz führte durch den feierlichen Abend, in dessen Verlauf eine Rekord-Spendensumme von 1.599.353 Euro für den guten Zweck erzielt werden konnte. Der Erlös kommt direkt der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zugute, die sich seit 1987 für schwer kranke Kinder und ihre Familien engagiert.

Prominente Gäste für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr engagierten sich zahlreiche prominente Gäste und Schirmherren für die McDonald's Kinderhilfe Stiftung. So wurde die Gala u. a. durch Matthias Schweighöfer, Viktoria Swarovski, Henry Maske und Matze Knop zum gesellschaftlichen Ereignis. Den musikalischen Höhepunkt des Abends bildete der Auftritt von Pop- und Rock-Legende Bonnie Tyler.

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung finanziert sich zum überwiegenden Teil aus den Spenden der McDonald's Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer und Lieferanten sowie der Gäste in den McDonald's Restaurants. Deutschlandweit betreibt die McDonald's Kinderhilfe Stiftung unter anderem 22 Ronald McDonald Häuser und fünf Oasen. Dort konnten im letzten Jahr rund 13.600 Familien ihren schwer kranken Kindern nahe sein, während diese in einer Klinik behandelt werden mussten. Denn Nähe hilft heilen.

