Kinder-Hörspiel im Happy Meal erhält Platin-Schallplatte

München (ots) - Mit "Laura kommt in die Schule" wurde das 2013 im Happy Meal erhältliche Hörspiel mit dem Platin-Status des Kids Award ausgezeichnet. Ronald McDonald nahm die Auszeichnung am Donnerstagmorgen auf der Frankfurter Buchmesse entgegen.

Lauras erster Schultag steht vor der Tür. Im Bauch macht sich ein leicht mulmiges Gefühl von Vorfreude und Aufregung breit. Was wird passieren? Darum geht es in der Geschichte im Kinderbuch-Klassiker von Klaus Baumgart. 2013 wurde "Laura kommt in die Schule" als exklusive Hörspiel-Sonderedition im Happy Meal als Beigabe angeboten. Das bei Lübbe Audio erschienene Hörspiel wurde insgesamt über 370.000-mal an kleine Gäste ausgegeben. Der Bundesverband Musikindustrie vergab dafür den Platin-Status im Rahmen des Kids Award. Die feierliche Übergabe der Platin-Schallplatte fand am Donnerstagmorgen im Rahmen der Buchmesse in Frankfurt statt. Den Preis überreichte Marc Sieper, Leiter Lübbe Audio in der BASTEI LÜBBE AG an Ronald McDonald.

Dauerhafte Integration der Buchoption in das Happy Meal

Seit April ist die Buchbeigabe im Happy Meal ein fester Bestandteil im Happy Meal-Angebot. So können die kleinen Gäste alternativ zu den aktuellen Spielzeugen, immer auch ein Buch als Geschenk zum Happy Meal wählen. Bei Auswahl des Buches spendet McDonald's Deutschland zusätzlich 10 Cent pro Buch an die Umweltschutzorganisation Rainforest Alliance, die sich für den Erhalt der Artenvielfalt, den Schutz sensibler Ökosysteme und für bessere Lebensbedingungen der Menschen in den Tropen und Subtropen engagiert. Alle drei Monate gibt es exklusiv einen neuen Buchtitel im Happy Meal.

