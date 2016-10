Programmhinweis: 12 Stunden "Live@McDonald's" - Das läuft im "Big Mac TV"!

Im Rahmen des Social Media- und Live-Events "Live@McDonald's" sendet McDonald's Deutschland mit "Big Mac TV" am 15. Oktober von 9-21 Uhr live aus einem seiner Restaurants. Logo_Live@McDonalds.jpg. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/52942 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung ... Bild-Infos Download

München (ots) - Im Rahmen des Social Media- und Live-Events "Live@McDonald's" sendet McDonald's Deutschland mit "Big Mac TV" am 15. Oktober von 9-21 Uhr live aus einem seiner Restaurants. Das sind die Programm-Highlights!

Volle Transparenz 12 Stunden live - am 15. Oktober kommt alles auf den Tisch bzw. den Tresen, was Zuschauer und Gäste schon immer mal wissen wollten. Das Live-Programm ist vollgepackt mit wissenswerten und unterhaltsamen Einblicken aus der McDonald's Welt. Live-Schalten in die Küche zwischen den einzelnen Programm-Blöcken ermöglichen den Usern den sonst oft verborgenden Blick in die heiligen Hallen der McDonald's Küche.

Durch die Show führen die Moderatoren Johanna Klum und Matthias Killing. Mit dabei sind auch u.a. Ex-Topmodel-Kandidatin Betty Taube, Lifestyle-Blogger und Social-Media-Experte Sami Slimani und TV-Star Daniela Katzenberger.

Zuschauer können sich die Sendung auf den McDonald's eigenen sozialen Kanälen Facebook, Twitter und YouTube sowie über www.mcdonalds.de/mcdlive anschauen.

Das sind die Programm-Highlights: Ab 09:00 Uhr - Good Morning McDonald's - Break the Egg Challenge - Wir geben Gas: Wer schlägt die Frühstückseier am schnellsten auf? - Schaumschläger - Schickt uns Eure schönsten Milchschaumbilder und fordert unsere Barista heraus! - Das ist neu bei McDonald's - Vorstandsvorsitzender HOLGER BEECK im Talk zu den größten Trends für McDonald's Deutschland - Welcome BETTY TAUBE! - Die ehemalige Topmodel-Kandidaten berichtet von ihrem Roadtrip hinter den Kulissen von McDonald's

Ab 11:00 Uhr - Lunch Time - Street Art - Künstler MARTIN KRUSCHE beim Live-Painting - Wer hat die schönste Coca-Cola-Gläser-Sammlung? - Schickt uns Eure Bilder! - Social Media Experten unter sich - SAMI SLIMANI im Talk mit unserer Social Media Redaktion - Big Mac Challenge! - Welches Team kann am schnellsten Burger bauen? - Beef gefällig? Fleischqualität im Fokus mit McDonald's Chefeinkäuferin HEIKE BIERWEILER - Ketchup im Blut? So tickt McDonald's! - Vorstandsvorsitzender HOLGER BEECK plaudert aus dem Nähkästchen - Hättest du's gewusst? - Teste dein Wissen im großen McD-Quiz

Ab 15:00 Uhr - Coffee Break - Für Naschkatzen - BETTY TAUBE zaubert persönliche Coookies - Ich liebe es! Wie funktioniert Marketing bei McDonald's? - Talk mit Marketing Director SUSAN SCHRAMM - Wohin geht eigentlich das Geld aus den Spendenhäuschen? Schirmherrin NOVA MEIERHENRICH und Geschäftsführer Dr. MICHA WIRTZ mit Wissenswertem zur McDonald's Kinderhilfe Stiftung - Trostpflaster helfen heilen - DANIELA KATZENBERGER präsentiert das Spendenergebnis der diesjährigen Charity-Aktion

Ab 17:00 Uhr - Evening Time - Was geht? Karriere bei McDonald's - RAFAEL CRUCES im Talk zu McDonald's als Arbeitgeber - Im Zeichen der Liebe - Verliebt, verlobt, verheiratet. Schickt uns eure schönsten Liebesgeschichten und Hochzeitsbilder bei McDonald's. - Dating-Experte bei McDonald's - HORST WENZEL gibt Tipps zum Thema Liebe

Ab 18:40 Uhr - Prime Time - "Sind eure Pommes aus Sägespänen?" - Unternehmenssprecher PHILIPP WACHHOLZ gibt Antworten zu den hartnäckigsten McDonald's- Mythen. - Und fertig ist das Werk - Künstler MARTIN KRUSCHE zeigt sein fertiges Street Art-Gemälde - Mitgemacht und rausgeschmeckt! - C-BAS von BULLSHIT TV testet im Blind Tasting den Burger-Geschmackssinn der Gäste - Exklusives SECRET-CONCERT - Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Top Music Act - Überraschung!

Transparenz auch vor Ort

Nichts passiert, wenn es nicht auch im Restaurant passiert. Am 15. Oktober haben Gäste und Interessierte daher auch vor Ort die Möglichkeit, sich selbst ein umfassendes Bild von der Qualität und Produktsicherheit bei McDonald's zu machen. An diesem Tag öffnen teilnehmende McDonald's Restaurants deutschlandweit ihre Türen und gewähren einen Blick hinter die Kulissen.

Alle Informationen rund um "Live@McDonald's" gibt es unter www.mcdonalds.de/mcdlive

