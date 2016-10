Intime Dinge bleiben geheim - Umfrage: Auch unter besten Freunden sind manche Gesprächsthemen tabu

Baierbrunn (ots) - Wer denkt, unter besten Freunden gebe es kaum Geheimnisse, der irrt. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Gesundheitsportals "www.apotheken-umschau.de" fand heraus, dass mehr als jeder dritte Deutsche (37,3 %) selbst mit seinem besten Freund/seiner besten Freundin nicht über intime Dinge aus seiner Partnerschaft sprechen würde. Jeder Sechste (15,5 %) würde auch einen Seitensprung in jedem Fall verheimlichen und jeder Zehnte (9,8 %) redet grundsätzlich mit dem Busenfreund/der Busenfreundin nicht über seine Partnerschaft. Auch finanzielle Dinge sind in Freundschaften oft Tabuthemen: So würde jeder Siebte (14,3 %) nie über finanzielle Schwierigkeiten sprechen. Und jeder Achte (12,9 %) ist der Ansicht, sein Gehalt gehe selbst den besten Freund nichts an. Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsportals "www.apotheken-umschau.de", durchgeführt in persönlichen Interviews von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 2.004 Männern und Frauen ab 14 Jahren. Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "www.apotheken-umschau.de" zur Veröffentlichung frei. Die Inhalte weiterführender Links, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, unterliegen dem Copyright des jeweiligen Anbieters der verlinkten Seite.

