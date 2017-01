Höhere Anreize 2017 für Channel-Partner-Mitglieder des Bitdefender Partner Advantage Network

Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) - Ab Januar 2017 wird ein verbessertes Registrierungsprogramm für Geschäftsabschlüsse Channel-Partner von Bitdefender in die Lage versetzen, abhängig von ihrem Status eine bis zu doppelt so große Gewinnspanne wie unter dem bestehenden Plan zu erzielen.

Bitdefender, der Anbieter von innovativen Sicherheitssoftwarelösungen, hat Aktualisierungen für 2017 an seinem Partnervorteilsnetzwerk (Bitdefender Partner Advantage Network) bekanntgegeben, die seine Wettbewerbsposition verstärken, indem sie die Margenregelung für alle Partner weltweit verbessern.

Ab dem 3. Januar haben Bitdefender-Partner Zugriff auf ein neues Fünf-Sterne-Partnerprogramm, was das Leistungsergebnis verstärkt und die Vorteile für alle Partner erhöht, um die schnellen Zugewinne, die Bitdefender und seine Vertriebspräsenz in den letzten Jahren erzielen konnten, weiter zu untermauern.

"Das solide Qualifikationsprofil unserer Partner wird in Kombination mit dem neuen Programm eine starke Allianz mit beträchtlichen Vorteilen für beide Seiten schmieden", so die Worldwide Partner Program Managerin Raluca Cosciug von Bitdefender. "Die Partnermitgliedschaft hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt, während die letzten zwei Preise, die wir von unabhängigen Channel-Auditoren erhalten haben, das hohe Maß an Partnerzufriedenheit mit unserem Programm bestätigen.

Allein im Jahr 2016 konnte Bitdefender sein Channel-Partner-Netzwerk um 40 Prozent erweitern und erhielt eine Fünf-Sterne-Bewertung im CRN® Partner Program Guide, eine Marke von The Channel Company.

"Eine zentrale Philosophie bei Bitdefender ist, das sich fortlaufender Erfolg einstellt, wenn gute Ergebnisse direkt und großzügig belohnt werden", so Frau Cosciug weiter. "Wir verdanken unser beschleunigtes Wachstum auch unseren Partnern, und indem wir das Registrierungsprogramm für Geschäftsabschlüsse verbessern, möchten wir unsere Beziehungen noch weiter vertiefen und unseren Partnern helfen, in einem immer härter umkämpften Markt bestehen zu können."

Der Enterprise-Endpunktschutz-Angebot von Bitdefender besteht aus Bitdefender GravityZone, einer führenden Lösung, um sogar die komplexesten hybriden Infrastrukturen abzusichern. Ob physisch oder virtuell, eine Kombination von On-Premise und privater oder öffentlicher Cloud, bietet GravityZone Unternehmen ein drastisch schnelleres und effizienteres Risikomanagement.

Das Partnerprogramm 2017 ist online hier zu finden (http://www.bitdefender.com/partners/).

Über Bitdefender

Bitdefender ist ein globales Unternehmen für Sicherheitstechnologie, das hochmoderne End-to-end-Lösungen für Cybersicherheit und erweiterten Bedrohungsschutz für mehr als 500 Millionen Anwender in mehr als 150 Ländern liefert. Seit 2001 hat Bitdefender durchgängig preisgekrönte Geschäfts- und Sicherheitstechnologien entwickelt und ist der Anbieter der Wahl für hybride Infrastruktursicherheit und Endpunktschutz. Durch Forschung und Entwicklung, Allianzen und Partnerschaften gilt Bitdefender als ein zuverlässiges Unternehmen, das einen Schritt voraus ist und solide Sicherheit liefert, auf die Sie zählen können. Weitere Informationen sind verfügbar auf http://www.bitdefender.com.

