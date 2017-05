So viel Sonne braucht der Mensch

1 weiterer Medieninhalt

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Es ist Mitte Mai, der Sommer steht vor der Tür. Und spätestens am ersten sonnigen Wochenende wollen wir das schöne Wetter genießen und greifen zur Sonnencreme, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Petra Bröcker hat sich für Sie erkundigt, wie viel Sonne gut für unsere Gesundheit ist:

Sprecherin: Das Licht der Sonne ist wichtig für uns, Körper und Seele brauchen es. Zu viel davon kann jedoch der Haut schaden. Deswegen sollten wir die Sonne genießen - aber damit nicht übertreiben, rät Sonja Gibis von der "Apotheken Umschau":

O-Ton Sonja Gibis 20 sec.

"Eine Gefahr geht vor allem von den energiereichen UV-Strahlen der Sonne aus. Sie können Hautkrebs auslösen. Andererseits ist gerade das UV-Licht für uns lebensnotwendig. Nur mit seiner Hilfe kann der Körper Vitamin D produzieren, und das ist unter anderem wichtig für gesunde Knochen, Muskeln und das Immunsystem. Es kommt also auf die richtige Dosis Sonne an."

Sprecherin: Doch was ist die richtige Dosis? Eine Stunde am Tag, oder zwei?

O-Ton Sonja Gibis 22 sec.

"Ganz exakt können das auch Experten nicht sagen. Ein Tipp für Menschen, die im Büro arbeiten, lautet: Die Mittagspause für ein kurzes Sonnenbad nutzen. Gesicht und Unterarme gut zehn Minuten ohne UV-Schutz bescheinen lassen, das reicht. Ideal wäre, täglich eine Stunde spazieren zu gehen. Selbst bei schlechtem Wetter kann der Körper nämlich Vitamin D bilden, allerdings nur in der hellen Jahreszeit."

Sprecherin: Ein sonniger Tag am Baggersee oder am Strand, das ist für viele das Allerschönste am Sommer. Kann man die Sonne ohne schlechtes Gewissen genießen?

O-Ton Sonja Gibis 21 sec.

"Natürlich geht das. Doch sollte man unbedingt Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden, also 30 bis 50. Und diese zudem nicht zu dünn auftragen. Vor allem zwei Stunden vor und nach dem Sonnenhöchststand sollte man direkte Sonne allerdings komplett meiden und sich lieber im Schatten aufhalten. Oder den Körper zumindest mit langer, luftiger Kleidung bedecken und dabei auch einen Sonnenhut nicht vergessen."

Abmoderationsvorschlag:

Sonne ja, aber in Maßen - das empfiehlt die "Apotheken Umschau". Eine gute Nachricht, denn der Sommer ist zum Greifen nah und wir freuen uns, das schöne Wetter bald gesund zu genießen

