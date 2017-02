Gesichtsreinigung nicht vernachlässigen - Spezialisierte Apotheken helfen, die richtigen Pflegeprodukte zu finden

Baierbrunn (ots) - Jede Gesichtshaut hat andere Bedürfnisse - eine allabendliche Reinigung ist jedoch in jedem Fall nötig. "Viele vernachlässigen sie. Aber eine sanfte und gründliche Gesichtsreinigung am Abend gehört dazu wie Zähneputzen", betont Sandra Linne, pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Berliner Apotheke, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Das gilt nicht nur, wenn man Make-up trägt. Auch Staub und Schmutzpartikel sollten entfernt werden. Bei der Suche nach der individuell richtigen Gesichtspflege können auf Haut spezialisierte Apotheken helfen: Sie bieten eine qualifizierte Hautberatung an und arbeiten mit Hautärzten zusammen. Zu finden sind sie im Internet unter www.hautapotheke.de. Diesem Netzwerk gehören ausschließlich Apotheken an, die von der Gesellschaft für Dermopharmazie geschult und zertifiziert wurden. Kern der Pflegeberatung ist eine Hautanalyse. Mit dem Analysegerät untersuchen Apotheker oder pharmazeutische Mitarbeiter die Haut auf Trockenheit, Pigmentierung, Fettgehalt und Elastizität. Für eine optimale Pflege bieten viele Apotheken spezielle Produkte an, die Dermokosmetika.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.

Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2017 A liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.

Pressekontakt:

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell