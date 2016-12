Nach familiären Vorerkrankungen fragen/ Risiko für manche Krankheiten kann vererbt werden

Baierbrunn (ots) - Wer über Vorerkrankungen in der eigenen Familie keine Informationen hat, sollte seine Eltern danach fragen. Denn das Risiko für Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Adipositas und manche Krebsformen - zum Beispiel Eierstock- und Darmkrebs - kann vererbt werden. Darauf weist das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" hin. Ist das Risiko bekannt, lassen sich viele dieser Leiden vermeiden oder zumindest rechtzeitig erkennen und gut behandeln. Wichtig sei die Kenntnis der Vorerkrankungen bei Verwandten ersten Grades, also vor allem bei den Eltern, sagt Dr. Til Uebel, Hausarzt und Diabetologe in Neckargemünd. "Über deren medizinische Vorgeschichte sollte man möglichst gut Bescheid wissen." Zum Beispiel darüber, in welchem Alter sich bei ihnen ein Herzinfarkt ereignet hat oder ein Krebsleiden festgestellt wurde. Wer die Eltern nicht mehr fragen kann, sollte dem Arzt zumindest das schildern, was er weiß. Auch daraus kann dieser Schlüsse ziehen.

