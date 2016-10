Zurück in den Job - Neue Rehakonzepte haben berufliche Probleme von Patienten stärker im Blick

Apotheken Umschau A 11/2016 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/52678 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau" Bild-Infos Download

Baierbrunn (ots) - Um den beruflichen Wiedereinstieg zu erleichtern, nehmen neue Rehakonzepte verstärkt Bezug auf die Arbeitswelt. "Die Behandlerteams in den Rehakliniken haben die beruflichen Probleme und das berufliche Umfeld der Patienten heute sehr viel stärker im Blick als früher", sagt Dr. Rüdiger Nübling von der Gesellschaft für Qualität im Gesundheitswesen in Karlsruhe im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Ging es beispielsweise früher im Aufnahmegespräch vorranging um die jeweilige körperliche oder psychische Beeinträchtigung, denken Ärzte, Therapeuten und Psychologen heute in vielen Einrichtungen auch an den Erwerbsbezug." Rehakliniken gewichten nun die Psychotherapie und die Sozialberatung viel stärker, bieten mehr arbeitsplatznahe Trainingsmodule. "Wir unterstützen die Rehabilitanden dabei, ihr Verhalten und ihre Arbeitsbedingungen aktiv und langfristig zu verändern", so der Chefarzt der Rehaklinik Münsterland, Prof. Bernhard Greitemann. Angesichts künftiger Herausforderungen müssen dem Mediziner zufolge die Rehakonzepte noch weiterentwickelt werden: "Wenn die Menschen, bedingt durch den demografischen Wandel, länger arbeiten müssen, brauchen wir niedrigschwelligere Reha-Angebote, die auf die komplette Zeitdauer eines langen Erwerbslebens verteilt sind - und nicht nur einmalige Angebote."

