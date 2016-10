Yoga der Männer - Umfrage: Jeder Zweite liebt es, Zeit in Bau- und Heimwerkermärkten zu verbringen, zwei Drittel betätigen sich gerne handwerklich oder machen etwas selbst

Baierbrunn (ots) - Frauen gehen ins Yoga, Männer in den Baumarkt. Was wie ein plattes Vorurteil klingt, bestätigt - zumindest was die Männer betrifft - eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau". Demnach "liebt" es jeder zweite (48,2 Prozent) deutsche Mann laut eigener Aussage, Zeit in Bau- und Heimwerkermärkten zu verbringen und nach "nützlichen Dingen" zu suchen. Zwei Drittel (67,6 Prozent) der befragten Männer betätigen sich außerdem gern handwerklich und machen gern etwas selbst. Heimwerken wirkt auf viele Männer wie ein Antistressmittel, so ein weiteres Ergebnis der Erhebung. Sechs von zehn (58,3 Prozent) erklären, gut abschalten und entspannen zu können, wenn sie etwas selbst anfertigen oder bearbeiten. 71,1 Prozent befriedigt es, etwas geschaffen zu haben, das am Ende sichtbar und greifbar ist. Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 983 Männern ab 14 Jahren. Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Apotheken Umschau" zur Veröffentlichung frei. Die Inhalte weiterführender Links, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, unterliegen dem Copyright des jeweiligen Anbieters der verlinkten Seite.

