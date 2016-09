Pragmatische Creme-Käufer - Umfrage: Männer greifen bei Kosmetikprodukten gerne zu Altbewährtem

Baierbrunn (ots) - Wenn Männer für sich Gesichts- und Körperpflegeprodukte shoppen, gibt es meist keine großen Überraschungen. Mit 26,7 Prozent geben bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" die relativ meisten an, stets die Pflege in den Einkaufswagen zu legen, die sie eben schon immer kaufen. Rund jeder Achte (13,0 %) ersteht einfach "irgendein Allzweck-Produkt". Fast genauso viele (11,6 %) lassen sich von ihrer Frau oder Freundin beraten und jeder Zehnte (10,8 %) kauft einfach etwas, was ihm im Regal im Geschäft ins Auge fällt.

Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 976 Männern ab 14 Jahren.

Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Apotheken Umschau" zur Veröffentlichung frei. Die Inhalte weiterführender Links, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, unterliegen dem Copyright des jeweiligen Anbieters der verlinkten Seite.

Pressekontakt:

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell