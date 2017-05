Erste Hilfe bei Blasen - Vor allem Menschen mit Diabetes sollten gut auf ihre Füße achten

Baierbrunn (ots) - Blasen an den Füßen entstehen, wenn die Haut längere Zeit durch Druck oder Reibung belastet wird. Die oberen Hautschichten lösen sich dann von den unteren, in den Spalt sickert Gewebsflüssigkeit. "Kleine Blasen versorgen Sie am besten mit einem Blasenpflaster", empfiehlt Apothekerin Barbara Später aus Trier im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Es polstert die Stelle, schützt die Haut vor weiterem Druck und fördert die Heilung." Ist die Blase offen, gilt: erst desinfizieren, dann Pflaster aufkleben. Wichtig zu wissen ist, dass viele Menschen mit Diabetes Durchblutungsstörungen in den Füßen haben und auch die Empfindungsnerven oft geschädigt sind. "Beides zusammen führt dazu, dass sich aus kleinen Wunden rasch tiefe, entzündete Geschwüre entwickeln können", so Später. Daher sollte jeder Diabetiker, vor allem wenn er bereits Fußprobleme hat, selbst kleine Verletzungen oder Druckstellen rasch einem Arzt zeigen.

