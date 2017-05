Dank Smartphone der Lust auf Junkfood trotzen - Eckhart von Hirschhausen rät, vor dem Konsum kurz innezuhalten

Baierbrunn (ots) - Das Smartphone kann nach Überzeugung des Mediziners und TV-Moderators Dr. Eckart von Hirschhausen helfen, den Heißhunger auf Schokolade oder Chips zu überwinden. "Beim Essverhalten ist es günstig, zwischen dem ersten Impuls und dem Ausführen einen kurzen Moment innezuhalten und nicht gleich etwas in sich hineinzustopfen - sondern etwa von dem Objekt der Begierde ein Foto mit dem Smartphone zu machen", schreibt von Hirschhausen in seiner Kolumne für das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Dadurch schiebe man eine Ebene zwischen das "Her damit" des Unbewussten und das "Eigentlich brauche ich das nicht" der Vernunft. "Wenn ich Lust habe auf Junkfood, mache ich ein Foto davon", so der 49-Jährige. Oft reiche dieser "Moment der Veranschaulichung", um dem ersten Impuls zu trotzen.

