Tagesroutine gegen Kopfweh Kopfschmerzpatienten sollten auch an freien Tagen normalen Rhythmus beibehalten

Baierbrunn (ots) - Am Wochenende oder im Urlaub zur Abwechslung mal abends länger wach bleiben und morgens richtig ausschlafen? Für Menschen, die häufig von Kopfschmerzen geplagt werden, keine gute Idee. Denn gerade Kopfschmerzpatienten profitieren von festen Rhythmen, wie der Neurologe und Kopfschmerzexperte Prof. Hartmut Göbel aus Kiel im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" betont. Er rät seinen Patienten daher, auch an freien Tagen die Routine mit Aufstehen und Frühstücken beizubehalten. "Das suggeriert dem Gehirn, alles sei wie immer", so der Experte. Regelmäßiges Essen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.

Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 5/2017 liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.

Pressekontakt:

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell