Damit die Kilos purzeln - Menschen mit Diabetes sollten sich vor einer Diät beraten lassen

Baierbrunn (ots) - Planen Menschen mit Diabetes eine Abnehmdiät, sollten sie sich Unterstützung holen. Der Direktor des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin an der TU München, Prof. Hans Hauner, empfiehlt im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber", zunächst immer mit dem Arzt zu sprechen. Dieser helfe, die Diät zu finden, die am besten zu den persönlichen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten passe. "Ansonsten hält man auf Dauer sicher nicht durch", betont Hauner, der auch Vorsitzender der Deutschen Diabetes-Stiftung ist. "Außerdem muss meist die Diabetestherapie angepasst werden." Wer sich für eine bestimmte Diät entschieden habe, sollte zur Ernährungsberatung - beispielsweise beim Arzt, der Diabetesberaterin, in diabetologischen Schwerpunktpraxen oder bei einer selbstständigen Ernährungsberaterin. "Der Hausarzt oder Diabetologe kann mehrere Beratungstermine verordnen", so Hauner. "Am besten klären Sie vorab mit Ihrer Krankenkasse, ob sie die Kosten übernimmt." In der aktuellen Ausgabe des "Diabetes Ratgebers" erklären Ernährungs- und Diabetes-Experten Vor- und Nachteile von sechs beliebten Abnehmmethoden.

