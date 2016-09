Sorgloser Alltag trotz Diabetes? - Umfrage: Viele Bürger nehmen Diabetes wegen guter Behandlung nicht mehr als "richtige Krankheit" wahr - Viele Betroffene klagen aber über geminderte Lebensqualität

Baierbrunn (ots) - Da Diabetes heute gut mit Insulin und Tabletten behandelt werden kann, ist es im Grunde keine schwere Krankheit mehr - davon ist laut einer Umfrage im Auftrag des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber" die Hälfte der Deutschen (52,0 %) überzeugt. Zwei Drittel (66,0 %) meinen, wenn Diabetiker ihre Zuckerwerte gut im Griff haben, müssten sie sich in ihren Alltagsaktivitäten auch in keiner Weise beschränken oder zurückhalten. Doch die Realität sieht oft anders aus, wie die Umfrage weiter ergab. Viele Diabetiker fühlen sich durch die Erkrankung "ständig irgendwie angebunden" und abhängig von ihrem Insulin oder ihren Tabletten (46,6 %). Jeder dritte Betroffene (31,6 %) beklagt, seine Lebensqualität sei durch seinen Diabetes deutlich gesunken. "Diabetes ist zwar eine Erkrankung, die sich sehr gut behandeln lässt. Aber sie erfordert viel Disziplin, was Nicht-Betroffene oft nicht nachvollziehen können", sagt Anne-Bärbel Köhle, Chefredakteurin des Diabetes Ratgeber.

Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 2.022 Männern und Frauen ab 14 Jahren, darunter 106 Personen mit Diabetes.

Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Diabetes Ratgeber" zur Veröffentlichung frei. Die Inhalte weiterführender Links, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, unterliegen dem Copyright des jeweiligen Anbieters der verlinkten Seite.

Pressekontakt:

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell