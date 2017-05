Hardy Krüger möchte über sich keinen Tratsch verbreiten - Schauspieler will daher lieber keine Autobiographie verfassen

Titelbild Senioren Ratgeber Ausgabe Mai 2017 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/52278 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber" Bild-Infos Download

Baierbrunn (ots) - Schauspieler Hardy Krüger lehnt es strikt ab, eine Autobiographie zu schreiben. "In einer Autobiografie muss man ja über Ehefrauen reden, die man fälschlicherweise geheiratet hat, und all diesen Klatsch und Tratsch", sagte der 89-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Das mache ich nicht." Statt einer Autobiografie habe er mit seinem jüngsten Buch ("Was das Leben sich erlaubt. Mein Deutschland und ich") sein politisches Testament verfasst. Er habe klar Stellung beziehen wollen. Schon seit Jahrzehnten kämpfe er gegen Politikverdrossenheit an. "Gerade von der jungen Generation erwarte ich, dass sie sich gegen rechte Gewalt anstemmt und sie unmöglich macht."

