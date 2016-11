Viele Deutsche haben mit Lärm kaum Probleme - Umfrage: Mehrheit fühlt sich durch Krach nicht belästigt

Baierbrunn (ots) - Lärm macht vielen Deutschen kaum etwas aus. Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber" herausfand, haben zwei Drittel der Bundesbürger (64,4 %) mit Krach keine Probleme. Die große Mehrheit (88,7 %) betont, es gebe schließlich immer noch genügend Möglichkeiten, Ruhe und Entspannung zu finden - und das ganz ohne Lärm. Dabei hat auch die gefühlte Lärmbelästigung in den vergangenen 20 Jahren in einigen Bereichen deutlich abgenommen: Vergleicht man eine Umfrage von 1995 mit den heutigen Ergebnissen, fühlen sich aktuell wesentlich weniger Männer und Frauen beispielsweise durch Verkehrslärm belästigt (1995: 27,9 %; 2015: 17,7 %). Und auch am Arbeitsplatz ist Lärmbelästigung heute deutlich seltener ein Thema: 1995 beschwerte sich darüber noch jeder achte Berufstätige (12,6 %), heute gerade einmal jeder 13. (7,8 %).

Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 2.004 Männern und Frauen ab 14 Jahren.

