DGAP-Adhoc: adesso AG strebt vollständige Übernahme eines IT-Beratungs- und Entwicklungsunternehmens im Bereich SAP Customer Engagement, Business Analytics und HANA an

DGAP-Ad-hoc: adesso AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme adesso AG strebt vollständige Übernahme eines IT-Beratungs- und Entwicklungsunternehmens im Bereich SAP Customer Engagement, Business Analytics und HANA an 03.02.2017 / 10:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- adesso AG strebt vollständige Übernahme eines IT-Beratungs- und Entwicklungsunternehmens im Bereich SAP Customer Engagement, Business Analytics und HANA an Zur Erweiterung der bestehenden Aktivitäten der adesso Group im Bereich E-Commerce, insbesondere unter Einbeziehung moderner Technologien rund um SAP Hybris, strebt adesso die Übernahme eines dynamisch wachsenden Unternehmens im Großraum Frankfurt am Main an, das bereits überregional tätig ist. Es ist eine zügige und vollständige Integration in die adesso Group geplant, und die Verkäufer werden das gemeinsame Geschäft in verantwortungsvollen Rollen weiter entwickeln. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr ca. 1 Mio. EUR EBIT und eine EBIT-Marge von über 20 %. Die Bewertung des schuldenfreien Unternehmens führt zu einem EBIT-Multiplikator unterhalb von 6; weitere variable Kaufpreiskomponenten werden nicht vereinbart. Der Kaufpreis wird aus bestehenden liquiden Mitteln, insbesondere aus der Kapitalerhöhung im Dezember 2016 finanziert. Die Transaktion bedarf noch entsprechender Beschlüsse sowie der finalen Verhandlung und Unterzeichnung des Kaufvertrags. Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de -------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 541611 03.02.2017 CET/CEST