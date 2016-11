Köln (ots) - REWE und EDEKA haben sich nach der Aufteilung über die Kaiser's Tengelmann Filialen in Berlin nun auch auf den Kaufpreis geeinigt. Die Parteien verabredeten heute verbindlich, dass sie bis zum 2. Dezember einen Kaufvertrag endverhandelt haben werden. REWE Group Vorstandsvorsitzender Alain Caparros erklärte dazu: "Wir haben in den vergangenen Tagen sehr große Fortschritte in den Verhandlungen erzielt. Ich bin froh, dass wir jetzt schnell zu einem positiven Ergebnis kommen können. Ich will diese Einigung und werde mit Nachdruck für den erfolgreichen Abschluss arbeiten."

