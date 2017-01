5. IT&MEDIA FUTUREcongress 2017: Chancen für den Mittelstand

Frankfurt / Main (ots) - Digitalisierung ist zur Chefsache in (mittelständischen) Unternehmen geworden. Der 5. IT&MEDIA FUTUREcongress bringt am 23. Februar 2017 auf der Frankfurter Messe regionale Anbieter und Unternehmenslenker zusammen. Diese können sich über die Digitalisierung von Geschäftsprozessen informieren und Kontakte schließen. Die Veranstaltung richtet sich an Entscheider in Unternehmen jeglicher Fachrichtung, die sich einer innovativen IT sowie produktiver Prozesse bedienen möchten.

Mehr als 135 Aussteller und 35 Speaker werden vertreten sein. Gastland Frankreich nimmt mit einer Delegation aus Unternehmen, Managern und Organisationen teil. Der Veranstalter AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG zusammen mit der BVMW Wirtschaftsregion Rhein-Main rechnet mit rund 3.500 Teilnehmern, die ein informativer Mix aus Messe, Kongress, Keynotes, Best-Practice-Lösungen und Workshops erwartet.

Erstmals werden sich auf der 5. IT&MEDIA FUTUREcongress die Kompetenzzentren wichtiger Institutionen präsentieren, darunter das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt. Der BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) als führender deutscher Mittelstandsverband wird an einem eigenen Messestand mit seinem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin und der Wirtschaftsregion Rhein-Main vertreten sein. Mit dabei ist auch das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, das vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln gegründet wurde.

Der IT&MEDIA FUTUREcongress 2017 ist mit rund 130 Ausstellern ausgebucht. Unter www.itandmedia.de ist das Veranstaltungsprogramm abrufbar. BVMW-Mitglieder haben kostenfreien Zutritt.

