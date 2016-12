Ohoven: BVMW aktiv im europäischen Netzwerk Junger Unternehmer

Berlin / Thessaloniki (ots) - Zur Mitwirkung des BVMW in der European Confederation of Young Entrepreneurs (YES) erklärt Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) und des europäischen Mittelstandsdachverbandes (CEA-PME European Entrepreneurs):

"Deutschlands führender Mittelstandsverband ist jetzt Teil des dynamischsten Netzwerkes Junger Unternehmer in Europa. Auf einer Konferenz in Thessaloniki ist heute verabredet worden, dass der BVMW künftig mit all seinen Mitgliedsfirmen des Jungen Mittelstandes engagiert die Interessen junger deutscher Unternehmer im europäischen Netzwerk vertreten wird.

YES ist in Europa das Gesicht des jungen Unternehmertums und zugleich der zentrale Ansprechpartner der EU-Kommission bei allen wichtigen Projekten. Gemeinsam mit YES und in YES wird der BVMW für bessere Rahmenbedingungen für junge mittelständische Unternehmen in Europa kämpfen - über alle politischen Grenzen hinweg."

