DGAP-News: youmex group neu aufgestellt - Wealth Management Übernahme ist erfolgt

DGAP-News: youmex AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Immobilien youmex group neu aufgestellt - Wealth Management Übernahme ist erfolgt 18.01.2017 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Frankfurt, 18. Januar 2017. Die youmex group hat sich strategisch neu aufgestellt. Die Bereiche Kapitalmarktberatung und Unternehmensfinanzierung sowie Projektfinanzierung für Immobilien, Energie und Infrastruktur werden synergetisch ergänzt durch das Investmentgeschäft und den neuen Bereich Wealth Management mit Anlagevermittlung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Die letzten 18 Monate hat Kai Hartmann, alleiniger Eigentümer der youmex group, dazu genutzt, den Finanzkonzern youmex personell, operativ und strategisch neu aufzustellen. Dabei bildet die youmex AG die operative Holding und begleitet als Deutsche Börse Listing Partner deutsche und internationale Unternehmen bei IPOs, Kapitalerhöhungen, Bondemissionen und anderen Kapitalmarktaktivitäten. Als Spezialist für Strukturierte Finanzierungen arrangiert die youmex AG als One-Stop-Shop Transaktionen, bei denen Fremdkapital, Mezzanine und Eigenkapital nach Bedarf kombiniert werden. "Allein seit 2010 hat youmex als unabhängiger, bankalternativer und bankergänzender Finanzierer über 1,1 Mrd. EUR für Unternehmen und Projekte bei professionellen und institutionellen Investoren platziert und gehört damit zu den führenden Adressen in diesem Geschäft" so Martin Attenhauser, Vorstand der youmex AG. Mit Wirkung zum Januar 2017 wurde das Privatkundengeschäft des Vermögensverwalters inprimo privatinvest, Frankfurt am Main, übernommen und in die youmex Wealth Management AG als Tochtergesellschaft der youmex AG eingegliedert. Dabei wurde neben dem Kundenstamm, der High Networth Individuals, Familiy Offices und Corporate Investors umfasst, auch der hierfür zuständige Teil der Belegschaft übernommen. Dies betrifft insbesondere Thomas Herrmann, der die Gesellschaft als neuer Vorstand leitet, sowie Palmira Cardoso als Leiterin des Back-Office. Der Bankkaufmann Thomas Herrmann war 10 Jahre für die UBS in diversen leitenden Funktionen tätig. Danach folgten 5 Jahre als Niederlassungsleiter der BHF Bank sowie 7 Jahre als Niederlassungsleiter der LGT Bank Frankfurt und Köln sowie 4 Jahre als Geschäftsführer der inprimo. Frau Cardoso begann ihre Karriere 1996 bei der Dresdner Bank, zuerst als Bankkaufrau mit Ausbildereignung und zuletzt Filialleiterin. Sie war danach 3 Jahre als Associate Director bei UBS Sauerborn. In den folgenden 8 Jahren war sie dann jeweils bei verschiedenen Vermögensverwaltungen und Banken im Private Banking tätig, zuletzt bei inprimo. "Nach über 25 Jahren Erfahrung im Private Banking habe ich die überzeugte Entscheidung getroffen, zu youmex als unabhängigen und nachhaltig orientierten Vermögensverwalter zu wechseln." so Thomas Herrmann. "Es freut mich insofern auch, dass wir den hervorragend vernetzten Pierre Drach als Aufsichtsrat gewinnen konnten." Pierre Drach ist Chef von Independent Research, des größten unabhängigen Research Unternehmens Deutschlands, mit einer nahezu 30 Jahre Expertise im Kapitalmarkt. "Die Übernahme und der Start des neuen Geschäftsbereiches Wealth Management markiert das erfolgreiche Finale des Konzernumbaus und der Neustrukturierung der youmex group." so Kai Hartmann als Verantwortlicher für die Strategie. In 2017 sollen das Wealth Management sowie das Finanzierungs- und Investmentgeschäft operativ und vor allen Dingen personell weiter ausgebaut werden. "Dabei werden wir besonderes Augenmerk auf Menschen legen, die sich uns aus Überzeugung anschließen und unsere Grundwerte, wie Loyalität, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Engagement und Integrität, achten und leben." Die youmex Capital GmbH, ehemals Schwestergesellschaft der youmex AG, wurde als Tochtergesellschaft übernommen und konzentriert sich weiter auf das Beteiligungs- und Investmentgeschäft. Sie investiert eigene Mittel in Form von Eigenkapital und Mezzanine in Immobilien- und Energieprojekte sowie Unternehmen. Auch hier soll sehr zeitnah eine personelle Verstärkung erfolgen. Über youmex: Die youmex group, Frankfurt am Main, vereinfacht, beschleunigt und optimiert seit 1999 Finanzierungen, Kapitalmarkttransaktionen und Investments. Als Arrangeur für Strukturierte Unternehmensfinanzierung und Investitionsfinanzierung begleitet youmex Transaktionen zur Kapitalbeschaffung, Bilanzstruktur-Optimierung, Working Capital und Trade Finance mit Eigenkapital, Mezzanine, Fremdkapital, IPOs, Kapitalerhöhungen und Anleihen. Im Projektgeschäft liegt der Fokus auf Real Assets. Insbesondere arrangiert youmex Zwischen- und Endfinanzierungen von Immobilien, Wind- und Solarparks für Projektentwickler und Investoren. Im Investmentgeschäft platziert youmex durch den Zugang zu mehr als 2.500 Investoren Immobilien und Kraftwerke und beteiligt sich an Unternehmen und Projekten. Im Bereich Wealth Management stehen professionelle Privatkunden, Unternehmer und deren Familien sowie institutionelle Investoren im Fokus einer nachhaltigen Anlagestrategie. Kontakt: youmex AG Taunusanlage 19 60325 Frankfurt www.youmex.de Ansprechpartner: Kai Hartmann Generalbevollmächtigter hartmann@youmex.de Telefon +49 69 505045-333 Telefax +49 69 505045-200 -------------------------------------------------------------------------------- 18.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 537249 18.01.2017