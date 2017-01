Veränderungen im Celesio-Vorstand

Stuttgart (ots) -

- Brian Tyler, derzeit President und Chief Operating Officer (COO) von Celesio, wird mit Wirkung zum 1. April 2017 Vorsitzender des Vorstands

- Marc Owen, derzeit Vorsitzender des Vorstands von Celesio, tritt zum 31. März 2017 in den Ruhestand. Er arbeitete insgesamt 15 Jahre für McKesson, davon fast drei Jahre an der Spitze von Celesio

Der Aufsichtsrat der Celesio AG ("Celesio") hat Brian Tyler mit Wirkung zum 1. April 2017 zum Vorsitzenden des Vorstands berufen. Brian Tyler folgt auf Marc Owen, derzeit Vorsitzender des Vorstands von Celesio. Marc Owen hat sich dazu entschlossen, nach 15 Jahren bei McKesson, davon fast drei Jahren an der Spitze von Celesio, in den Ruhestand zu gehen.

"Ich freue mich, Brian Tylers Berufung zum Vorsitzenden des Vorstands von Celesio bekanntzugeben", sagte John H. Hammergren, Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. "Während der vergangenen neun Monate als President und COO von Celesio hat Brian Tyler dazu beigetragen, die Operational Excellence weiter zu verbessern und die Zusammenarbeit unserer europäischen Geschäftseinheiten zum Wohl unserer Kunden und Geschäftspartner zu intensivieren. Brian Tyler ist bestens geeignet, um einen reibungslosen Managementwechsel sicherzustellen und das nächste Kapitel des Wachstums für Celesio aufzuschlagen."

Brian Tyler, McKesson-Manager mit 20-jähriger Erfahrung, war President der North American Pharmaceutical Distribution and Services, von McKesson U.S. Pharmaceutical, McKesson Medical Surgical und McKesson Specialty Health. Darüber hinaus war er Executive Vice President of Corporate Strategy and Business Development.

"Ich möchte Marc Owen ausdrücklich für die Führung von Celesio in den vergangenen rund drei Jahren danken", fügte Hammergren hinzu. "Nur wenige Personen hatten einen größeren Einfluss auf den Erfolg von McKesson in den vergangenen 15 Jahren als Marc Owen. In den zehn Jahren, die er das Team von McKesson Corporate Strategy and Business Development führte, war er der Architekt für einige der wichtigsten strategischen Entscheidungen, die wir als Unternehmen getroffen haben. Dazu zählen die Akquisition von US Oncology, die Einführung des Generikageschäfts North Star und die Expansion nach Europa."

Bevor Marc Owen die Führung von Celesio übernahm, war er President von McKesson Specialty Health. Dieser Geschäftsbereich von McKesson beliefert Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister in den gesamten Vereinigten Staaten mit Krebsmedikamenten und weiteren Spezialpharmazeutika. Unter der Führung von Marc Owen ist McKesson Specialty Health zu einem Marktführer im Bereich kommunaler Onkologieeinrichtungen aufgestiegen.

Marc Owen wurde im Juli 2014 zum Vorsitzenden des Vorstands von Celesio berufen.

Portraitbilder zum Download: www.celesio.com/ag-de/news-presse/fotogalerie

