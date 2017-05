rbb-Intendantin Schlesinger: "Die freie Presse ist das Rückgrat der Demokratie!"

Berlin (ots) - Die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, hat die Bedeutung der Pressefreiheit hervorgehoben.

Aus Anlass des "Tages der Pressefreiheit" sagte Schlesinger am Mittwoch im rbb-Inforadio: "Die freie Presse ist das Rückgrat, die DNA der Demokratie - niemals ungefährdet, wie die Demokratie übrigens selber auch nicht. Freiheit ist ja nicht gleich Wahrheit und die freie Meinungsäußerung ist nicht immer freie Wahrheit, kluge Wahrheit."

In diesem Zusammenhang warnte die rbb-Intendantin davor, Informationen nur aus einer einzigen Quelle oder sozialen Netzwerken zu holen: "Was fehlt ist Einordnung, Hintergrund, die Analyse. Alles, was im Netz zu finden ist, ist in der Tat sehr, sehr vielfältig, aber auch beliebig und manipulierbar. Und es wird ja auch manipuliert. Es ist im Grunde ein ideales Werkzeug für Populisten und für Demagogen. Wir brauchen Journalisten, wir brauchen Einheiten von Medien, Print- wie elektronische Medien, die rechenschaftspflichtig sind über das, was sie da tun. Die einer Sache verpflichtet sind, nämlich der Demokratie verpflichtet sind. Bei uns steht das so im Staatsvertrag, aber auch die freie Printpresse hat das als Verpflichtung. Wir möchten gerne Freiheit nutzen, aber die Wahrheit berichten."

Schlesinger betonte, im internationalen Vergleich stehe Deutschland bei der Pressefreiheit "ganz gut" da: "Man darf aber nicht übersehen, dass in Deutschland auch die Zahl der Angriffe gegen Journalisten zugenommen hat. Angriffe, das sind wirklich tätliche Angriffe, Drohungen, Beleidigungen gegen Journalisten. Das alles hat zugenommen. Das fängt an bei dem Wort Lügenpresse und es hört auf bei wirklich tätlicher Gewalt."

