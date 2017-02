"Die Stars des Karnevals": Aktuelle rbb-Reportage berichtet am 10. Februar über den anstrengenden Weg zum großen Auftritt

rbb Fernsehen DIE STARS DES KARNEVALS, "Närrisches aus Berlin und Brandenburg", am Freitag (10.02.17) um 20:15 Uhr. Das Männerballett Finsterwalde. © rbb/Thomas Ernst, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter rbb-Sendung bei Nennung "Bild: rbb/Thomas Ernst" (S2+). rbb Presse & ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Rund 300 Karnevalisten aus Berlin und Brandenburg werden am 26. Februar 2017 (20:15 Uhr) in der rbb-Karnevalsgala "Heut' steppt der Adler" auftreten. Sie präsentiert das Beste der aktuellen Saison. Schon am Freitag, 10. Februar (20:15 Uhr) zeigt der rbb in einer aktuellen Reportage, wie viel Leidenschaft, Liebe und Ideen man mitbringen muss, um hier dabei zu sein.

Der neue Film "Die Stars des Karnevals - Närrisches aus Berlin und Brandenburg" blickt hinter die Kulissen. Sechs Protagonisten aus Brandenburg und Berlin berichten authentisch und ungeschminkt von ihrem langen Weg zum "Adler".

Zwischen Juni und Ende Januar besucht Filmautor Matthias Gabriel mehrfach das Showballett des Cottbuser ICC, die "Champs" aus Berlin, das über Brandenburg hinaus erfolgreiche Tanzmariechen Pauline Blankenburg, die Büttenrednerin "Erna aus Beelitz", den Eggersdorfer Carneval Club und das Finsterwalder Männerballett.

Dabei erlebt das Team Hochs und Tiefs der Vorbereitungen. Es bibbert mit bei nervenden Proben in ungeheizten Sälen, fiebert mit auf Tanz-Wettkämpfen, schwitzt und johlt beim Männerballett-Turnier. Ganz nebenbei erfährt es auch etwas über den normalen Alltag der Menschen aus Berlin und Brandenburg: Sie lassen sich für ihre närrische Obsession so einiges einfallen und setzen alles daran, in dieser Session mit einem donnernden "Cottbus - Helau!" begrüßt zu werden.

