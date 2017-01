Berliner Spielbank verlässt Potsdamer Platz

Berlin (ots) - Die Berliner Spielbank will ihren Hauptstandort am Potsdamer Platz schließen und im Jahr 2020 im Kudamm Karree wieder öffnen.

Das erklärte der Geschäftsführer der Spielbank, Günter Münstermann, de rbb-Abendschau. Die Spielbank am Potsdamer Platz hat sich zwar nach Angaben Münstermanns zur umsatzstärksten Spielbank Deutschlands entwickelt, man erwarte aber, dass ein Standort in der City West noch besser sein werde.

Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Spielbank und dem Eigentümer des Kudamm Karrees, Cells Bauwelt, über den Zeitpunkt der Fertigstellung.

Für die Spielbank soll am Innenhof des Komplexes ein eigenes Gebäude entstehen. Bis zum Umzug will die Spielbank ihren Mietvertrag am Potsdamer Platz noch verlängern.

Unterdessen hat die Stage-Entertainment angekündigt, nach der Berlinale ihre Pläne für die Zukunft des Musicaltheaters am Potsdamer Platz mitteilen zu wollen. Das Theater steht derzeit leer, wird aber während der Berlinale als Festivalkino genutzt.

