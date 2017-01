Grünen-Vorsitzende Peter: Raus aus dem Gefängnis der großen Koalition

Berlin (ots) - Die Bundesvorsitzende der Grünen, Simone Peter, hat den designierten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz aufgefordert, im anstehenden Bundestagswahlkampf eine Oppositionsrolle zu übernehmen.

Im rbb-Inforadio sagte sie am Mittwoch, dass dies nicht einfach sei. "Wenn die SPD eine Chance ergreifen will, dann muss sie aus diesem Gefängnis der großen Koalition rauskommen und klarmachen, dass es Perspektiven gibt und da gehört rot-rot-grün sicher dazu. Das heißt Schulz muss jetzt eine Oppositionsrolle übernehmen."

Peter forderte Schulz gleichzeitig auf, zu verdeutlichen, welchen politischen Kurs er mit der SPD einschlagen möchte. Die Grüne sagte im rbb-Inforadio, dass bislang nur bei europapolitischen Themen klar sei, wie Schulz den Wahlkampf angehen will.

"Er kommt von der Europaebene und hat bislang wenig durchblicken lassen, lassen können, wie er diesen Wahlkampf angeht. Eins kann man sagen: Als überzeugter Europäer ist er sicher an der richtigen Stelle, in dem Moment, in dem es darum geht, bei einem Präsidenten Trump, bei einer Debatte, wie geht es mit Europa weiter, Europa eine Perspektive zu geben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz."

