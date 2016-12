rbb-exklusiv: Uhl: CSU will Merkel bei Kanzlerkandidatur unterstützen

Berlin (ots) - Die CSU will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den Worten des Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Uhl (CSU) bei der kommenden Bundestagswahl unterstützen.

Uhl begründete das am Mittwoch im rbb-Inforadio mit der Annäherung der CDU an die CSU in der Flüchtlingspolitik.

Kanzlerin Merkel habe in der Vergangenheit zwar Fehler gemacht und "hunderttausende Menschen" illegal ins Land gelassen, sagte Uhl.

"Für die Zukunft hat sie das angekündigt, was wir immer schon gefordert haben," so der CSU-Politiker. Das zeige der CDU-Leitantrag, der unter anderem schnellere Abschiebungen und verschärfte Grenzkontrollen vorsieht.

"Die Begrenzung der Zuwanderung, die Verhinderung der illegalen Zuwanderung - nennen Sie es Obergrenze oder nicht, das ist völlig egal - dieses Ziel haben wir jetzt gemeinsam," sagte Uhl.

