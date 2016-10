Regionalliga Nordost live im rbb Fernsehen und im Livestream: Hertha BSC II - FC Energie Cottbus und SV Babelsberg 03 - BFC Dynamo

Berlin (ots) - Am Sonntag, 6. November 2016, überträgt das rbb Fernsehen ab 14.00 Uhr das Fußballspiel Hertha BSC II gegen FC Energie Cottbus. Am 13. Spieltag in der Regionalliga Nordost begrüßt Moderator Dietmar Teige die Zuschauerinnen und Zuschauer live aus Berlin. Lars Becker kommentiert das Spiel.

Im Mai 2013 spielte der FC Energie noch gegen die Profis von Hertha BSC: Die damaligen Zweitligisten trennten sich 1:1. Mittlerweile sind die Lausitzer in der Regionalliga gestrandet und bekommen es dort nur noch mit der Reservemannschaft der Hertha zu tun. Ob der FC Energie seinen Ausflug in die Hauptstadt mit einem dreifachen Punktgewinn krönen kann?

SV Babelsberg 03 gegen BFC Dynamo

Zusätzlich übertragen der Sportplatz und rbb|24 das Spiel SV Babelsberg 03 gegen BFC Dynamo ab 14.00 Uhr online: www.rbb-online.de/sport und www.rbb-online.de/rbbsportplatz. Max Zobel kommentiert. Highlights dieses Spiels werden auch in kurzen Sequenzen in die Regionalliga-Live-Sendung im rbb Fernsehen eingebunden. Stephanie Baczyk kommentiert.

