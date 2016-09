Fußball Regionalliga Nordost live: FC Energie Cottbus - FSV Budissa Bautzen

Berlin (ots) - So 25.09.16 14:00 | rbb Fernsehen

Der Abstieg in die Regionalliga hat Energie Cottbus schwer getroffen. Doch in der Lausitz hat sich ein "Jetzt-erst-recht-Gefühl" entwickelt. Über 1.500 verkaufte Dauerkarten sprechen dafür, dass die Cottbuser ihrem Verein auch in schlechten Zeiten gewogen bleiben. Nun ist die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz gefragt, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Eine weitere Chance dazu bietet die Partie gegen den FSV Budissa Bautzen.

Andreas Ulrich moderiert und Stephanie Baczyk kommentiert das Spiel. Wer dieses Duell für sich entscheiden kann, zeigt das rbb Fernsehen live am 25. September, ab 14.00 Uhr.

