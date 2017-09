Fakten statt Stimmungslage: Malteser veröffentlichen Migrationsbericht

Im Bild: Karl Prinz zu Löwenstein, Beauftragter für den Malteser Migrationsbericht rechts), Professor Dr. Lars P. Feld, Direktor des Walter Eucken Instituts in Freiburg links. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/51360 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Berlin. Die Malteser in Deutschland haben heute in Berlin in der Bundespressekonferenz erstmalig einen Bericht zu Zuwanderung, Flucht und Integration in Deutschland vorgestellt. Mit dem Anspruch "Fakten statt Stimmungslage" tragen die Malteser mit einem wissenschaftlich fundierten Bericht zur Versachlichung der Diskussion rund um das Thema Migration bei. "Der Bericht soll als Impulsgeber für eine objektive, faktenbasierte Meinungsbildung dienen und die weitere politische und öffentliche Debatte unterstützen", so Karl Prinz zu Löwenstein, Beauftragter für den Malteser Migrationsbericht. Der Bericht werde bewusst im Hinblick auf die politischen Weichenstellungen für die neue Legislaturperiode des Bundestags jetzt veröffentlicht. Der Bericht stellt dar, dass Migration immer schon eine Tatsache in der historischen Entwicklung Deutschlands war und bleiben wird. Das Thema wird aus ethisch-christlicher Perspektive beleuchtet und in den verfassungs- und völkerrechtlichen Kontext gestellt. Darüber hinaus arbeitet der Bericht aktuelle Herausforderungen auf, wie zum Beispiel die Auswirkungen auf die Staatsfinanzen, den Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität und die Teilhabe am Arbeitsmarkt als Schlüssel zum Integrationserfolg. Der wissenschaftliche Teil des "Malteser Migrationsbericht - Fakten statt Stimmungslage" wurde federführend von Professor Dr. Lars P. Feld erstellt, Direktor des Walter Eucken Instituts in Freiburg und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Zudem sind Projektberichte und Expertenbeiträge enthalten, u.a. von Professor Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), und Sebastian Fiedler, stellv. Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK). "Der Malteser Migrationsbericht zeigt auf, wo die entscheidenden Aufgaben für die Integration liegen. Vor allem der Arbeitsmarkt ist der Schlüssel zum Erfolg. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass Asylsuchende ebenso wie potentielle Arbeitgeber schnell Rechtssicherheit für die Einstellung erhalten", so Professor Lars Feld. Die Malteser sind überzeugt, dass das Thema Migration eine gesellschaftliche Herausforderung bleibt. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen langjährigen praktischen Erfahrung beabsichtigen sie, mit wissenschaftlicher Unterstützung in Zukunft mit weiteren sachlichen Berichten zur Debatte beizutragen. Der Bericht steht zum Download bereit unter www.malteser-migrationsbericht.de

