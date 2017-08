Hamburg (ots) - Am Dienstag, 29. August 2017, wird in Berlin zum 20. Mal der GOLDENE COMPUTER vergeben. COMPUTER BILD, Europas größte Computerzeitschrift, ehrt mit der Auszeichnung die innovativsten Ideen, die besten Geräte, die praktischsten Alltagshelfer und die schönsten Designs der Technikbranche. Die Leser haben im Vorfeld in 14 Kategorien für ihre Favoriten abgestimmt, dieses Jahr erstmals in den Bereichen "Smart Home" und "Design". Moderatorin und Sängerin Barbara Schöneberger führt durch den Abend.

Diesjähriges Leitthema der Verleihung ist "Sprachsteuerung - alles zu Siri, Alexa, Echo und Co." Auch dem Nachwuchs der Technikbranche wird wieder eine Bühne gegeben. Junge Start-ups stellen in Live-Demos ihre Ideen und Konzepte vor, das beste Unternehmen wird vor Ort mit dem GOLDENEN COMPUTER ausgezeichnet.

DER GOLDENE COMPUTER 2017 Dienstag, 29. August 2017

Axel-Springer-Haus Berlin Ernst-Cramer-Konferenzraum Axel-Springer-Straße 65 10969 Berlin

Programmablauf: Akkreditierung: ab 18.30 Uhr Eintreffen der Gäste/Roter Teppich: ca. 19.00 Uhr Preisverleihung: ca. 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr

