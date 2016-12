Hamburg (ots) - O2, Telekom und Vodafone im Vergleich / Drei Millionen Datenverbindungen von rund 50.000 Nutzern ausgewertet / Große Unterschiede beim LTE- und UMTS-Netz / Vodafone punktet bei Telefonie

Auch dieses Jahr hat COMPUTER BILD für den großen Netztest in der aktuellen Ausgabe 26/2016 (EVT: 10.12.2016) Millionen von Smartphone-Messdaten ausgewertet. Nach der Übernahme von E-Plus durch O2-Mutter Telefónica benotet COMPUTER BILD erstmals nur drei Netze: O2, Telekom und Vodafone. Während sich bei herkömmlichen Mobilfunktests lediglich eine Handvoll Tester entlang ausgewählter Teststrecken bewegen, misst COMPUTER BILD das Netz überall auf Basis realer Nutzungsdaten - das Ergebnis ist der größte nutzerbasierte Netztest Deutschlands: Über eine speziell entwickelte App hat die Redaktion insgesamt über drei Millionen Datenverbindungen und mehr als zwei Millionen Gesprächsminuten von 49.597 Nutzern gesammelt und so die Netzqualität der Testkandidaten flächendeckend überprüft. Wie bereits im Vorjahr sichert sich die Telekom mit ihrem guten LTE-Netz den Testsieg. Vodafone landet auch in diesem Jahr auf Platz zwei, ist aber dem Testsieger dicht auf den Fersen. O2 hingegen ist Schlusslicht. Grundsätzlich entlarvt der Netztest die Mär von der allgegenwärtigen Internetversorgung. COMPUTER BILD-Ressortleiter Christian Just: "Während die Netzversorgung für Telefonate bei allen Anbietern fast immer gut ist, haben wir vor allem über die Ergebnisse zum mobilen Internet gestaunt: Je nach Netz und Aufenthaltsort sitzen 30 bis 45 Prozent der Deutschen im Smartphone-Funkloch."

Es gibt drei Techniken für mobiles Internet: Das alte Edge, das neuere UMTS und das schnelle LTE. Die Edge-Technik ist kaum in der Lage, stabile Datenverbindungen herzustellen. Große Unterschiede gibt es allerdings bei LTE und UMTS: Die Telekom hat ihr LTE-Netz mittlerweile auf dem Land fast genauso gut ausgebaut wie in der Stadt. Dafür hapert es beim Testsieger mit der UMTS-Abdeckung. Achtung: Gerade auf dem Land können Smartphone-Nutzer von Discount-Tarifen im Telekom-Netz in die Falle tappen, da in solchen Billigtarifen LTE meistens nicht freigeschaltet und UMTS oft gar nicht verfügbar ist. Bei der UMTS-Versorgung glänzt dagegen Schlusslicht O2: Auch in kleineren Städten sind O2-Kunden bei UMTS gut aufgestellt, können dabei dank "nationalem Roaming" auch auf das E-Plus-Netz zurückgreifen. Vodafone bietet ein solides UMTS-Netz und in Ballungsräumen ein fast so gutes LTE-Netz wie die Telekom. Zudem hat das Vodafone-Netz bei der Zuverlässigkeit für Telefonie erneut die Nase vorn, leistete sich im Test die wenigsten Gesprächsabbrüche.

Beim Tempo liegt der Testsieger klar vorn. Zwar liegen im UMTS-Netz alle drei Testkandidaten mit 11 bis 13 Megabit pro Sekunde (Mbps) noch nah beieinander, dafür zieht die Telekom mit ihrem hervorragenden LTE-Netz an der Konkurrenz vorbei. Nutzer können hier mit 39 Mbps surfen, bei Vodafone hingegen nur mit 31 Mbps und im O2-Netz lediglich mit 18 Mbps. Der Test offenbart aber auch ein überraschendes Ergebnis: LTE ist schneller, aber nicht immer notwendig. Die meisten Apps laufen auch mit UMTS-Tempo flüssig. Wer allerdings auf große Downloads, Video-Streaming in HD und kurze Reaktionszeiten Wert legt, für den ist LTE die erste Wahl.

"Das Fazit des Netztests: Abseits großer Städte führt kein Weg am LTE-Netz vom Testsieger Telekom vorbei", sagt Christian Just. "Für Nutzer, die in Ballungsräumen wohnen oder nach einem Discount-Tarif ohne LTE suchen, lohnt sich aber auch der Blick auf die Angebote der Konkurrenz."

