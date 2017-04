Superwahljahr 2017 - Warum die anstehende Sozialwahl so wichtig ist

1 weiterer Medieninhalt

Dateiname: 170418-bme-wahlunterlagen.mp3

Dateigröße: 1,94 MB

Länge: 02:06 Minuten Download

ein Dokument zum Download

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: 2017 wird ja als das Superwahljahr bezeichnet. Neben dem neuen Bundespräsidenten und verschiedenen Landtagswahlen steht im September auch die Bundestagswahl an. Sollten Sie in den nächsten Tagen Post und damit Wahlunterlagen zugeschickt bekommen, hat das aber nichts mit den eben erwähnten Wahlen zu tun, sondern es handelt sich um Unterlagen für die anstehende Sozialwahl. "Sozialwahl? Was ist das?", werden sich jetzt viele fragen. Oliver Heinze hat die Antwort.

Sprecher: Alle sechs Jahre wird das Parlament der Deutschen Rentenversicherung Bund gewählt. Rund 30 Millionen Arbeitnehmer, die in die Rentenversicherung einzahlen, aber auch Rentner, die früher eingezahlt haben, sind aufgerufen, die sogenannte Selbstverwaltung zu bestimmen und an einer wichtigen Stelle Einfluss zu nehmen.

O-Ton 1 (Gundula Roßbach, 0:22 Min.): "Man stärkt so der Selbstverwaltung den Rücken und hat die Chance, sich einzumischen und mitzureden. Etwa: Wie werden die Mittel der Rentenversicherung ausgegeben? Wird mit den Beiträgen sparsam umgegangen? Wie sehen die Beratungs- und Serviceangebote der Rentenversicherung aus? Wer berät mich zum Thema Rente? Alles das sind Fragen und Entscheidungen, die man mitbestimmen kann, wenn man seine Stimme abgibt."

Sprecher: Erklärt Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund. Gewählt wird aus einem Kreis von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Rentnern, die sich gegenüber dem Gesetzgeber und der Politik ehrenamtlich für die Interessen der anderen Mitglieder einsetzen. Diese Kandidaten treten nicht einzeln, sondern in Listen mit unterschiedlichen Zielen an.

O-Ton 2 (Gundula Roßbach, 0:22 Min.): "Die Personen hinter den Listen können aus allen Bereichen kommen - etwa aus einer Gewerkschaft, aus einer Arbeitnehmervereinigung oder aus einer christlichen Organisation. Wichtig ist: Die gewählten Vertreter bringen die Sicht und die Erfahrung der Menschen vor Ort und in den Betrieben in die Rentenversicherung ein. Deshalb rate ich allen Wahlberechtigten: Nutzen Sie Ihre Chance und nehmen Sie an der Sozialwahl teil!"

Sprecher: Ein wirklich großer Aufwand ist das nicht: Über die Listen können Sie sich ganz bequem im Internet unter sozialwahl.de informieren. Oder Sie lassen sich die Infos in Form von Broschüren nach Hause schicken. Alles, was Sie dann noch brauchen, ist ein Stift und den nächsten Briefkasten.

O-Ton 3 (Gundula Roßbach, 0:25 Min.): "Ab dem 25. April kommen die Wahlunterlagen automatisch per Post zu Ihnen. Sie brauchen dann einfach nur Ihr Kreuz machen, Ihren Stimmzettel in den roten Wahlbriefumschlag stecken und kostenlos an uns zurückschicken. Die über 100.000 Briefkästen der Deutschen Post sind sozusagen Ihre Wahlurnen. Und ganz wichtig ist auch: bis zum 31. Mai müssen die Stimmen wieder bei uns sein. Achten Sie bitte also in nächster Zeit auf Post von uns."

Abmoderationsvorschlag: Ab/seit dem 25. April bekommt jeder, der bei der Deutschen Rentenversicherung Bund versichert ist, Unterlagen zur Sozialwahl 2017 zugeschickt. Damit können Sie mitbestimmen, was mit Ihren Rentenbeiträgen gemacht wird. Alle Infos und die Kandidaten, die hinter den Listen stehen, können Sie sich im Internet anschauen unter www.sozialwahl.de.

ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell