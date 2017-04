Gelungener Start in das neue dm-Geschäftsjahr

Positive Entwicklung: In den letzten sechs Monaten blieb das Wachstum weiter stabil: Im ersten Geschäftshalbjahr 2016/2017 konnte dm-drogerie markt einen Umsatz von 3,915 Milliarden Euro und damit ein Umsatzplus von 5,6 Prozent erreichen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/50659 / Die Verwendung dieses Bildes ist für ... Bild-Infos Download

Kunden gehen gerne bei dm einkaufen

Bei einer aktuellen Umfrage des GfK-Vereins zum Händlervertrauen in Deutschland belegt dm Platz eins. Unter allen Händlern haben Kunden in Deutschland das größte Vertrauen in dm-drogerie markt. "Durch unsere konsequente Kundenorientierung können wir auch in diesem Geschäftsjahr einen erfolgreichen Start verzeichnen", sagt Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. Europaweit gehen täglich rund 2,4 Millionen Menschen bei dm einkaufen. Im ersten Geschäftshalbjahr 2016/2017 (01.10.2016-31.03.2017) ist dm-drogerie markt weiter gewachsen. Der Konzern legte in allen zwölf Ländern um 6,3 Prozent oder 300 Millionen im Vergleichszeitraum zu. Konzernweit hat dm bereits 55 neue Märkte in der ersten Geschäftsjahreshälfte eröffnet. Damit hat der Konzern für sechs Monate erstmals die Fünf-Milliarden-Grenze überschritten und 5,082 Milliarden Euro Umsatz erreicht. In den deutschen dm-Märkten zeugen 287 Millionen Einkäufe in den vergangenen sechs Monaten davon, dass die Kunden das Sortiment und die Beratung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dm schätzen. Mit einem Umsatz von 3,915 Milliarden Euro erreicht dm in Deutschland gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Umsatzplus von 5,6 Prozent oder 207 Millionen Euro. "'Wir machen den Unterschied' ist nicht nur unser Anspruch, sondern auch unser Maßstab. Das wird von unseren Kunden honoriert und bestärkt uns in diesem Sinne weiterzuarbeiten", erklärt Erich Harsch. In den elf verbundenen Ländern erzielte dm im ersten Geschäftshalbjahr einen Umsatz von 1,167 Milliarden Euro. Damit lagen die Auslandsaktivitäten 8,7 Prozent über den 1,074 Milliarden in der ersten Hälfte des Vorjahres.

Hohe Investitionen in die dm-Märkte

Neben den Investitionen in den Onlineshop stärkt dm-drogerie markt weiter sein Filialnetz. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 hat das Drogerieunternehmen 31 neue Märkte in Deutschland eröffnet. 61 bestehende dm-Märkte wurden zudem umgebaut. Für das zweite Geschäftshalbjahr plant dm weitere 58 Neueröffnungen sowie Umbaumaßnahmen in 77 bestehenden dm-Märkten. Die Gesamtinvestitionen für Regeneration und Expansion betragen in Deutschland rund 130 Millionen Euro und konzernweit 220 Millionen Euro. Um die Energieeffizienz an bestehenden Standorten weiter zu steigern, wurden die Märkte mit dem neusten Stand der Energieversorgung und Klimatechnik ausgestattet. "Unsere dm-Märkte bieten unseren Kunden ein Einkaufserlebnis. Die moderne, kundengerechte Gestaltung der Ladenfläche, die Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Services führen dazu, dass gerne bei uns eingekauft wird", erläutert Erich Harsch.

Ausbildung in der Arbeitsgemeinschaft dm

Derzeit absolvieren rund 3.370 Menschen eine Ausbildung bei dm. Die Lehrlinge und Studierenden erhalten viel Freiraum, um ihre Aufgaben zu gestalten und eigene Lösungswege zu finden. Das Ausbildungskonzept fördert zudem die Kreativität. Zum Beispiel erarbeiten sich die Lehrlinge bei "Abenteuer Kultur" in einem achttägigen Workshop mit Theaterschaffenden ein Bühnenstück und präsentieren es vor Kollegen, der Familie und Freunden. "Nur wenn wir bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben ihrer fachlichen Qualifizierung auch die Persönlichkeitsbildung und eigenverantwortliches Arbeiten fördern, kann sich dm-drogerie markt als Ganzes weiterentwickeln", bestärkt Erich Harsch das besondere Ausbildungskonzept bei dm.

In diesem Jahr können die dm-Lehrlinge wieder ihre Ausbildung zum Drogisten mit einem besonderen Projekt abschließen. Das sogenannte "Gesellenstück" sind die Lehrlingsfilialen, die in diesem Jahr nun zum 17. Mal stattfinden. Ab Mai tragen dm-Lehrlinge für etwa vier Wochen die Verantwortung für 32 dm-Märkte in ganz Deutschland. Sie übernehmen in dieser Zeit unter anderem die Kundenberatung, Warenbestellung und Mitarbeitereinsatzplanung. Weitere Informationen unter: www.dm.de/lehrlingsfilialen

Mehr Produktvielfalt für die Kunden

Im vergangenen Geschäftshalbjahr 2016/2017 hat auch das dm-Sortiment einige Neuzugänge zu verzeichnen. "Unsere Stärke liegt darin, den Kunden ein attraktives und stets aktuelles Sortiment anbieten zu können. Dafür treffen wir ganz bewusst die Entscheidung, welche Produkte und Marken wir in unser Sortiment aufnehmen", berichtet Erich Harsch. Dabei möchte dm seinen Kunden auch Orientierung durch kompetente Beratung sowie Verlässlichkeit durch günstige Dauerpreise geben. Mit NYX, Pets Deli oder auch Me Luna hat das Drogerieunternehmen die Vielfalt im Sortiment weiter ausgebaut. Auch der Bereich Bio-Lebensmittel ist mit der Einlistung neuer Bio-Marken, wie Tartex und Bio-Saatgut von Stadt.Land.blüht sowie neuen dmBio Produkten gut aufgestellt. Mit den Fußpflegeprodukten des Traditionsherstellers Sixtus, dem neuen Duft von Shirin David und dem Ausbau der alverde Naturkosmetik-Theke hat sich das dm-Sortiment nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden weiterentwickelt.

Starke Partner für nachhaltige Bio-Kompetenz

dm-drogerie markt baut seine Bio-Kompetenz und sein Engagement im Bereich bewusste Ernährung weiter aus. Derzeit führt das Drogerieunternehmen inklusive der Babynahrung ca. 460 Produkte der Eigenmarke dmBio im Sortiment. "Wir möchten die Anforderung der EU-Norm für Bio-Produkte übertreffen und kaufen immer häufiger auch Verbandsware ein, der zu Teilen allerdings noch das Siegel fehlt", erläutert Erich Harsch die Entwicklungen. Gemeinsam mit dem Partner Naturland will dm weitere dmBio Produkte auf Naturland-Qualität umstellen. Mit anderen Verbänden werden derzeit Gespräche geführt. Um die Entwicklungen des Bio-Lebensmittelmarktes mitzugestalten, hat dm-drogerie markt mit weiteren Lebensmitteleinzelhändlern den Arbeitskreis Ökologisch engagierter Lebensmittelhändler und Drogisten (ÖLD) gegründet. Ziel ist es, die ganzheitliche ökologische Wirtschaftsweise, den Anbau, die Herstellung und die Verbreitung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltigen Produkten zu fördern. Im Rahmen des ÖLD ist dm seit Anfang dieses Jahres auch Mitglied beim Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW), dem Spitzenverband deutscher Erzeuger, Verarbeiter und Händler von Bio-Lebensmitteln.

Omnichannel-Retailing: Mehr Online-Angebote in Deutschland und erfolgreicher Start in China

Seit 2015 finden Kunden das vielfältige Sortiment von dm-drogerie markt auch online. Rund 45 Millionen Besuche allein in den letzten sechs Monaten zeigen, dass das Angebot von Onlineshop und Informationen zu unterschiedlichen Themen bei den Kunden sehr beliebt ist. "In Zeiten, in denen sich unsere Kunden und deren Einkaufsgewohnheiten wandeln, zeigen unsere wirtschaftlichen Entwicklungen deutlich, dass wir bei der Verknüpfung unseres Onlinehandels mit dem stationären Geschäft auf dem richtigen Weg sind und uns den kommenden Herausforderungen stellen müssen", erklärt Erich Harsch. "Verbindende Maßnahmen, wie beispielsweise die glückskind App oder die Payback App helfen uns, die Verzahnung von on- und offline im Sinne unserer Kunden weiter voranzubringen." Darüber hinaus werden auch die Arbeitsprozesse weiterentwickelt: Wir planen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den dm-Märkten künftig mit Smartphones auszustatten, um die Digitalisierung der Prozesse, wie der Bestandsführung und Inventur, weiter voranzubringen. Nicht nur in Deutschland geht das Drogerieunternehmen weitere Schritte in der digitalen Welt. In der ersten Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres 2016/2017 ist dm-drogerie markt auf der Plattform Tmall Global mit einem offiziellen dm-Markenshop in China gestartet. "Es ist das erste Mal, dass wir unsere Waren auch außerhalb Europas vertreiben und wir sind sehr zufrieden mit dem Start. Neben unseren Eigenmarken Balea, DONTODENT, Prinzessin Sternenzauber und DAS gesunde PLUS können Kunden auch Aptamil Baby Milchpulver online kaufen", sagt Erich Harsch.

Innovativ und bequem bezahlen bei dm

Punkte sammeln, Vorteilscoupons einlösen oder direkt mobil bezahlen - seit vergangenem Jahr können Kunden bei dm-drogerie markt bequem mit der Payback App auf ihrem Smartphone in allen deutschen dm-Märkten bezahlen. Mit mehr als elf Millionen Downloads ist die App mit den neuen Funktionen bei den Kunden sehr beliebt. Im Mai wird dm-drogerie markt einen weiteren Service anbieten: kontaktloses Bezahlen. Deutschlandweit können Kunden mit entsprechend ausgestatteten Karten von girocard, Visa, MasterCard sowie American Express kontaktlos bezahlen. Die dm-Märkte werden mit der notwendigen Terminalsoftware ausgestattet, die sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch den Kunden eine schnelle und einfache Handhabung beim Bezahlen gewährleistet. "Wir möchten den Einkauf bei dm so einfach und angenehm wie möglich gestalten. Dazu ist es wichtig für uns, innovative Möglichkeiten und technische Weiterentwicklungen zu nutzen", erläutert Erich Harsch.

dm baut Logistik weiter aus

Durch das stetig wachsende Filialnetz in Deutschland und die steigende Nachfrage in den Onlineshops im In- und Ausland steht die Logistik vor neuen Herausforderungen. Daher wird im Sommer dieses Jahres die Belieferung der Online-Kunden in Deutschland aus Bor in Tschechien starten. Durch die mehr als 70.000 Quadratmeter große Lagerfläche und die optimal aufgestellte Auftragsabwicklung können die Abläufe und damit der kontinuierliche Ausbau des dm-Onlineshops sichergestellt werden. Im Geschäftsjahr 2017 startet dm zudem mit dem Bau des bundesweit dritten Logistikzentrums im brandenburgischen Wustermark. Der Kaufvertrag hierfür wurde am 27. Februar unterzeichnet. Mit dem Neubau wird die Filialdistribution der mehr als 1.850 dm-Märkte, die bislang aus Waghäusel im Süden und Weilerswist im Westen Deutschlands versorgt wurden, sinnvoll neu gestaltet. "Das neue Verteilzentrum im Nordosten ermöglicht es uns vor allem die Lieferwege in unsere dm-Märkte verkürzen", ergänzt Erich Harsch. dm-drogerie markt möchte auch im Bereich Logistik nachhaltiges Handeln fördern und Impulse für die Zukunft setzen. Dies zeigt zum Beispiel der Einsatz eines E-Trucks im Raum Köln.

Initiative Nachhaltigkeit im Bau

Um in allen Bereichen des täglichen Tuns der Verantwortung gegenüber Mensch und Natur gerecht zu werden, möchte dm-drogerie markt auch im Bereich Bau nachhaltiges Handeln fördern. "Unser Ziel ist es, die dm-Märkte nicht nur mit intelligenter Klimatechnik auszustatten und mit umweltfreundlichen Baustoffen zu realisieren, sondern sie auch klimaneutral und ausschließlich mit erneuerbaren Energien zu betreiben", beschreibt Erich Harsch die Initiative Nachhaltigkeit im Bau. Die Mitarbeiter, die für den Bau der dm-Märkte verantwortlich sind, wollen so Impulse setzen und die Weiterentwicklung von Bau- und Umbaumaßnahmen voranbringen. Auch den Kunden und Kolleginnen und Kollegen in den dm-Märkten soll dadurch mehr Komfort geboten und ein bewusster Umgang mit Energieressourcen vermittelt werden. Wärmepumpensysteme oder Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind Beispiele für die innovative Haustechnik. Anfang März dieses Jahres wurde bereits der 1.000 dm-Markt mit der neuen ökologischen und wirtschaftlich nachhaltigen Haustechnik ausgestattet. Für dieses Konzept hat dm-drogerie markt bereits im vergangenen Oktober den Chillventa Award erhalten.

Kerstin Erbe übernimmt Verantwortung für dm-Märkte in neuer Region

Jeder dm-Geschäftsführer trägt Verantwortung für ein Ressort sowie für eine Region. Ziel dieser Organisationsform ist es, die Aktivitäten sowohl in den dm-Märkten als auch in den Ressorts effektiv zu verknüpfen. Kerstin Erbe ist seit August Teil der Arbeitsgemeinschaft dm und verantwortlich für das Ressort Produktmanagement. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen entwickelt und pflegt sie 26 beliebte und innovative dm-Marken weiter. Ab 1. Juni 2017 übernimmt Kerstin Erbe nun auch Verantwortung für 152 dm-Märkte in der Region Hessen.

Neubau der dm-Zentrale liegt im Plan

In Karlruhe-Durlach tut sich etwas: Die baubeteiligten Unternehmen sind mit dem Rohbau der neuen dm-Zentrale gestartet. "Wir freuen uns, dass wir passende Partner gefunden haben, mit denen wir gemeinsam das Projekt der neuen dm-Zentrale voranbringen können", berichtet Erich Harsch. Durch die gute Zusammenarbeit liegt das Bauvorhaben im Plan und die Beteiligten sind sehr zuversichtlich für den kommenden Bauverlauf und einen Einzug ab Frühjahr 2019.

Aus Dosen werden Fahrräder

760 Kinderfahrräder aus recycelten Aludosen wurden in diesem Frühjahr an 200 lokale soziale Institutionen, Vereine und Netzwerke übergeben. dm-Kunden konnten ihre leeren Aludosen für die Initiative "R'cycle!" zwischen Sommer 2015 und Frühling 2016 in den dm-Märkten in ganz Deutschland abgeben. Nach dem von Kooperationspartner TerraCycle koordinierten Recyclingprozess produzierte die Fahrradmanufaktur NICOLAI in Niedersachsen in Handarbeit 760 Kinderfahrräder, die beispielsweise die sankt-josef Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Duisburg, das Spielmobil Falkenflitzer in Hamburg, die Nibelungenschule in Alzey oder das Caritas-Kinderheim St. Vinzenz in Landshut erhalten haben. Damit sollen Kinder in ihrer körperlichen Entwicklung gefördert werden. Neben der Förderung der motorischen Entwicklung war es ein Herzensanliegen der beiden Partner, mit ihrer Initiative für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren. Nähere Informationen zum Recycling- und Produktionsprozess gibt es unter www.dm.de/recycle.

